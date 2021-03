Salario docente: para Agmer Paraná la oferta del Gobierno es “insuficiente”

Docentes nucleados en Agmer realizan asambleas en las escuelas de cara al Congreso del sindicato que resolverá si acepta o rechaza la última oferta salarial del Ejecutivo provincial. Desde la seccional Paraná anticiparon aque la propuesta es “insuficiente”.Carlos Andrade del área de Prensa de Agmer Paraná.“Esta propuesta es importante en cuanto a que el gobierno inició una reapertura de diálogo, ya que se había cerrado la posibilidad de la paritaria salarial, pero la consideramos insuficiente”, adelantó el sindicalista y argumentó la posición se basa a “los datos de la inflación, lo que tiene que ver con la canasta básica y las condiciones para que una persona pueda desempeñarse cotidianamente”.“Y el último tramo, que se cobraría sobre el final del año y sin otra propuesta, nos parece que no es la mejor manera de poder poner condiciones laborales para que el docente se pueda desempeñarse, porque esto generó bastante malestar en la docencia cuando se vieron los cuatro tramos de la presentación”, justificó Andrade.“No queremos condiciones indignas para un trabajador de Educación, porque este trabajo debería ser mejor remunerado ya que el gobierno no dejó de recaudar durante la pandemia”, sentenció.Punto aparte, reveló que “hubo docentes que se cuidaron el año pasado, ingresaron este año de manera presencial y se contagiaron, lo que también generó cierto malestar. Además de la demora en la vacunación porque se dijo que los docentes iban a retornar a las instituciones una vez que estén todos vacunados, pero esto no se dio así”.