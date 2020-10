Caso Etchevehere: "Las partes deben respetar la decisión de la Justicia"

Policiales El juez de La Paz dispuso medidas de restricción para la familia Etchevehere

"Desde un comienzo hemos situado este caso tal como lo hizo el juez, en un conflicto básicamente familiar que se pretendía presentar como una toma de tierras y que en realidad lo que hay es un fuerte debate en el seno de una familia, la madre y los hermanos contra Dolores Etchevehere; ese debate no saldado, esa puja judicial que todavía no ha terminado, es lo que motivaba y sigue motivando el conflicto", indicó la ministra Rosario Romero.En ese sentido,"AsíEllo se debe precisamente a tratar de resguardar la seguridad de todas las partes", indicó y dijo que "la sentencia judicial naturalmente no iba a satisfacer a las dos partes en pugna, pero lo que se debe hacer respetando el Estado de Derecho, es acatarla. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de interponer un recurso".en modo alguno, a la hermana de los Etchevehere que está dentro del inmueble", aseguró la ministra.Lo argumentó en la resolución y la misma debe ser respetada, si bien es recurrible", indicó.", señaló la ministra Romero.