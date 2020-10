Etchevehere, tras las restricciones: "Vamos a defender nuestros derechos"

Policiales El juez de La Paz dispuso medidas de restricción para la familia Etchevehere

El juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores resolvió disponer medidas de protección en beneficio de Dolores Etchevehere, por el plazo de 30 días. Están dirigidas a Luis Miguel, Juan Diego, Arturo Sebastián Etchevehere y Leonor María Magdalena Marcial Barbero de Etchevehere.que "vamos a apelar la resolución. Se nos prohíbe expresarnos. En Argentina no solo no se respeta la propiedad privada, no se respeta a los legítimos propietarios de inmuebles, no se respeta el derecho de los dueños de las cosas, sino que se protege más a aquellos que violan la propiedad privada, que entran por la fuerza, que mediante intimidación ocupan los bienes que no les pertenecen. Vamos a defender nuestro derecho a la propiedad privada, a expresarnos, a ser ciudadanos".Por su parte, Juan Diego Etchevehere, resaltó que "no puedo hablar, no hay libertad de expresión ahora. No podemos emitir opinión ni nada que pueda generar malinterpretaciones. A partir de ahora en Argentina no solamente no hay derecho a la propiedad privada, sino que tampoco a expresarnos. El juez restringió la libertad de expresión en Argentina, es un escándalo".En tanto, Dolores Etchevehere había dicho que "el Juez de La Paz, Raúl Flores, emitió un fallo que nos da la razón sobre nuestro derecho de permanecer en estancia Casa Nueva, mi casa.A partir de esta medida, muchos ruralistas decidieron levantar el acampe y trasladarse a La Paz, para realizar una manifestación. Otros continuarán en el lugar, frente a Casa Nueva.Un productor aseguró que "sentimos una sensación espantosa porque se ve la violación a la propiedad privada, se ven actos de censura. No se puede expresar una de las partes. La sensación de las personas que vivimos de la actividad privada es que estamos completamente desprotegidos del estado, que encima lo financiamos nosotros"."Nos vamos a quedar al costado de la ruta, pacíficamente, como hemos estado, para esperar la resolución de la Cámara. La familia Etchevehere apeló. No nos quedamos por la familia, sino por lo que nos pueda pasar a nosotros. Hablaba con un hombre que tiene una chacra de 30 hectáreas en Sauce de Luna y decíamos que, si el tipo de la esquina decide intrusarse, tomar las herramientas, ¿quién nos defiende? Etchevehere es un señor conocido, fue ministro y le pasa esto. Si nos pasa a nosotros, ¿qué hacemos? ¿quién me defiende?", resaltó.