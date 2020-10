Disputa por tierras: Los Etchevehere apelarán el fallo y seguirán en el acampe

Continuarán en el acampe

El juez subrogante de La Paz Raúl Flores resolvió este viernespeticionado por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa y la querella representada por Rubén Pagliotto, en el marco de la, ubicado en la zona de Santa Elena.ya le dieron instrucciones a su abogado, Rubén Pagliotto,. "Mientras tanto, vamos a estar acá,, informó."Vamos a seguir con nuestro pedido ante la Justicia", sentenció al mostrarse "sorprendido por el enfoque que le dio el juez, porque; en lugar de determinar si es una usurpación o no para decidir o no el desalojo".Es que uno de los documentos claves que hizo inclinar la balanza para no ordenar el desalojo del establecimiento Casa Nueva, fue mencionado porPero para el exministro del gobierno de Mauricio Macri y ex presidente de la Sociedad Rural, "se violó el artículo 181 del Código Penal que dice que aquellos que privaran de la posición mediante ardid, engaño, violencia a los legítimos dueños tienen que ser desalojados de esa propiedad"., porque estamos amparados por la ley, porque creemos en el derecho a la propiedad privada, y porque el mismo juez está dando una respuesta desde el derecho de familia a una respuesta que debería haber sido desde el derecho penal", argumentó el propietario."Este fue un fallo de un juez de primera instancia, que no es definitivo.Mientras, me quedaré en la puerta esperando", aseguró.Se recordará que la disputa por el campo donde se encuentra el establecimiento "Casa Nueva" comenzó después que Dolores Etchevehere anunciara que donaría el 40% de tierras que presuntamente le corresponden por herencia al Proyecto Artigas que lidera Juan Grabois.Al respecto, Luis Miguel Etchevehere explicó que "en 2018 llegamos a un acuerdo judicial firmado convalidado en sede notarial por Dolores y sus abogados. Tras la sucesión de mi padre, cada uno siguió vidas distintas."No es que tiene una parte indivisa, sino que directamente no la tiene, por eso no tiene nada que ver con esta propiedad", remarcó al evaluar queEn la oportunidad, el ex funcionario macrista advirtió que "la presencia de funcionarios nacionales en la toma y su participación de las audiencias en una pequeña ciudad, es una señal muy fuerte de que el gobierno nacional está abalando la toma ilegitima de un campo, y en complicidad con el gobierno de la provincia".Para Etchevehere (h) se trata de "un grupo de delincuentes, liderado por Grabois, que está dentro de un campo con complicidad de una persona que es pariente nuestro; y están usurpando un bien".