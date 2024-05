Rompió la vidriera de un piedrazo y se llevó lo que había en la caja

Un delincuente hizo estallar la puerta de un local de venta de hierro en el acceso sur de la ciudad de Gualeguaychú, y se llevó unos cuatro mil pesos en cambio que habían dejado en la caja registradora. La Policía busca dar con el autor del robo. Hace un año sufrieron un hecho similar, pero no se llegó a concretar.Martín Pacheco, uno de los dueños del comercio, dialogó sobre lo sucedido en la madrugada del miércoles, que quedó grabado en las cámaras de seguridad que colocaron en el comercio para tratar de amedrentar este tipo de acciones delictivas.El negocio fue inaugurado hace tres años, en el acceso sur al 2300, y en su corta existencia ya cuenta con dos hechos ocurridos con el mismo modus operandi. En esta ocasión, un delincuente tomó una piedra y la estrelló contra la puerta de vidrio de 5 mm laminada que no pudo romper, y debió patear para poder hacer un hueco e ingresar.Una vez dentro se llevó el dinero que había en la caja registradora, billetes de baja denominación para poder trabajar al día siguiente. “Eran entre 3000 y 4000 pesos”, indicó Pacheco, y aclaró que antes de irse “se llevó una caramelera que tenemos para los clientes”.El año pasado, para el mes de marzo, también sucedió algo similar. Esa vez el piedrazo no fue sobre la puerta sino sobre la vidriera, pero un vecino alcanzó a advertir la situación y junto a otra persona “lo sacaron corriendo” e incluso “dejó tirada su bicicleta”.Pacheco no cree que se trate de la misma persona, sino que se trató de un intento de robo al boleo. La Policía trabaja en tratar de identificar al autor de este último hecho, porque si bien quedó grabado en las cámaras de seguridad, no se lo alcanza a identificar porque llevaba una capucha.“Ahora vamos a poner rejas. No queríamos hacerlo, pero no nos va a quedar otra alternativa”, señaló el damnificado; y si bien el monto que le fue robado no es significativo, reemplazar el vidrio roto de la puerta le significó 180 mil pesos, “que tenés que resolver en el día”. (Fuente: El Argentino)