"Ley bases": Adorni negó negociaciones con gobernadores para pasar el Senado

Tierras devueltas a Parques Nacionales

Otra vez la polémica por los perros del Presidente

El vocero presidencial Manuel Adorni mantuvo este viernes su habitual contacto con la prensa, desde Casa Rosada. En uno de los pasajes de su contacto con la prensa, el vocero presidencial fue escueto y contundente respecto de las negociaciones que se llevan a cabo para que la “ley bases” y el paquete fiscal puedan ser aprobadas en el Senado.Uno de los periodistas le preguntó si es que existen negociaciones con los gobernadores para habilitar obras y otro tipo de fondos como una suerte de “moneda de cambio” para que ambas normativas se conviertan en ley. Adorni dijo: “La respuesta es no”.El vocero presidencial arrancó el contacto con la prensa confirmando que le fueron devueltas a Parques Nacionales dos hectáreas de terrenos que el gobierno anterior le había cedido a una agrupación política liderada por Franco de Lavalle, “un hombre cercano a Juan Grabois”, dijo.Y aprovechó la oportunidad para criticar al kirchnerismo por este tipo de prácticas. “La entrega de tierras del Estado por parte del kirchnerismo no es ninguna novedad, durante la gestión anterior se reconocieron 221 comunidades indígenas sin que se haya demostrado de manera fehaciente que tengan ese tipo de origen. Durante la última parte del Gobierno de Alberto Fernández fueron 86″.“Los parques nacionales son de todos los argentinos, no va a flamear ninguna otra bandera que no sea la de Argentina”, dijo.También confirmó que el presidente Javier Milei viajará el sábado a Los Ángeles para participar como principal orador de un encuentro internacional. Por último, dijo que el lunes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona junto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentarán los cambios que se llevarán a cabo en el código procesal penal. “Solo para adelantarles, se trata de nuevos procedimientos destinados a combatir la corrupción, ahora fiscales van a investigar más y mejor todo será definido en audiencias”, dijo.Pese a que el vocero presidencial había dado por cerrado el tema de los perros del presidente, Javier Milei, una nueva pregunta surgió por parte de uno de los periodistas que estaba en Casa Rosada.Se trata de un corresponsal de CNN Radio en Argentina que le preguntó a Adorni si los canes clonados eran cinco en total u otra cifra, puesto que CNN en EE.UU. había llevado a cabo una entrevista con el laboratorio que le hizo el proceso al presidente cuando aún no se había convertido en mandatario.La respuesta del funcionario fue otra vez tajante: “Lo dije antes, lo repito ahora, los perros del Presidente es una cuestión personal del mandatario y no tenemos nada para decir sobre el tema”.