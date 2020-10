Disputa en campo de la familia Etchevehere: El juez no hizo lugar al desalojo

Tras una semana de conflicto, con versiones, declaraciones cruzada, movilización y acampe de productores, hubo una primera resolución judicial por el campo de la familia Etchevehere, ubicado en la zona de Santa Elena, departamento La Paz.El juez de Garantías subrogante de La Paz, Raúl Flores,, contra los sindicados en la I.P.P. Nº 16.614, dieron a conocer fuentes tribunalicias." y sostuvo que "tener presente la familia Etchevehere el ofrecimiento de poder".Uno de los documentos claves que hizo inclinar la balanza para no ordenar el desalojo del establecimiento Casa Nueva,Flores explicó que "el Juez Civil y Comercial Nº 7, Martín Furman, remitió el pasado 17 de octubre, la "copia de la declaratoria de herederos, de la sucesión de Luis Felix Etchevehere del año 2010, en la cual, Dolores Etchevehere, es declarada heredera junto a sus hermanos y su madre. Además, el juez civil informa, y esto es dirimente para este juzgado, que:", explicó Flores.Además, el Juez Civil y Comercial Nº 7, Martín Furman, señaló al magistrado subrogante de La Paz que "".Además, Flores deduce que "; en segundo lugar, si se acreditara el dominio (con el Título de propiedad), el Juez anuncia que a la fecha no hay Partición, por ello, le asiste razón a la defensa en cuanto a que, por todos los bienes existentes, los hermanos son condóminos y dueños por igual, hasta que culmine el sucesorio"."Esas situaciones llevan a un claro sinceramiento de los hechos aparentemente típicos que, de por sí, terminaron siendo unificados y debatidos por los propios abogados, en cuanto a que la Cesión a Midus S.A. dejaba sin bienes a la Sra. Dolores Etchevehere y, la respuesta adversarial", señala Flores.Al respecto, el juez Flores sostiene que "eso dejaría en pie la Asamblea Societaria de "Las Margaritas S.A.", del 14-09-2018, en cuyo seno, la denunciante Leonor Barbero Marcial y sus hijos,; de todo ello también se deduce que la disputa familiar-hereditaria por la titularidad y/o posesión y goce del inmueble,".En su resolución, el juez Flores indicó que ", con la provisoriedad que el caso amerita, sin perjuicio de que oportunamente, y con el avance de la causa, o en el decurso del debate, se acrediten los requisitos exigidos; en tanto al momento la duda favorece al sospechado", explicó el magistrado.Por otra parte, la resolución aclara que "no hace a la cuestión resuelta, por ello, pido disculpas a las partes su mención, pero mi formación judicial desde "el derecho de las familias", me lleva a la necesidad de ofrecer a", señala el juez.