Dolores Etchevehere: "el fallo del juez nos da la razón sobre nuestro derecho"

"El Juez de La Paz, Raúl Flores, emitió un fallo que nos da la razón sobre nuestro derecho de permanecer en estancia Casa Nueva, mi casa", afirmó Dolores Etchevehere en una conferencia de prensa realizada en la casa principal de la estanciaAl respecto, Dolores describió que "la fiscalía constató que el ingreso fue absolutamente pacífico, por lo tanto, no hubo usurpación. Además, el juzgado Civil Nº7 de Paraná, donde tramita el expediente de la sucesión, aseguró que no hay partición ni inventario de la herencia, por lo tanto, soy tan dueña de los bienes heredados, como mis hermanos varones", explicó la mujer en la conferencia de prensa.Asimismo, sostuvo que "los documentos que aportó el abogado de mis hermanos, no tienen escritura pública y además, son objeto de investigación del fiscal federal, Federico Delgado, en el marco de laPor otra parte, Dolores Etchevehere recordó que "el juez recomendó una solución pacífica y armónica. Sobre este último punto, quiero invitar a mis hermanos, a dialogar de forma pacífica, sobre cómo vamos a convivir como coherederos. Yo reconozco sus derechos, pero es necesario que ellos también, reconozcan lEn tanto, solicitó que "se haga un custodia efectiva y permanente en el lugar, para que todos los que salgan y entre del establecimiento, se identifiquen y así, nadie tenga miedo", propuso Dolores y solicitó a sus hermanos que "colaboren con todas las causas que están abiertas y queFinalmente, Dolores Etchevehere, agradeció "profundamente, con todo mi corazón, a todas las personas, organizaciones sociales, ambientales, feministas, políticas y sindicales, que con mucha solidaridad, nos acompañan en este proceso. Como dije el primer día, nuestro proyecto es, construir un proyecto agroecológico, libre de agrotóxicos y explotación, porque otro modelo agrario es posible", aseguró.