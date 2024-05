Qué hipótesis se analizan en torno al crimen del ex piloto Garrido

Policiales Las especulaciones en torno al brutal crimen del ex piloto Carlos Garrido

Relaciones conflictivas



Un caso de ribetes sorprendentes. Así parece constituirse, al menos en estas horas, el del crimen del expiloto de carreras Carlos Garrido. Su desenlace es incierto y, por el momento, no hay imputados, pero sí una labor intensa del fiscal Alejandro Pellegrinelli y la policía para dar con el autor.Luego de reconstruir el hecho, los investigadores toman declaraciones testimoniales y aguardan resultados de peritajes para establecer la línea definitiva de esclarecimiento. Las próximas diligencias serán claves para ello.“Queremos saber si hubo acelerantes del fuego, ya que adentro se quemó todo, hasta las llantas de aluminio. Huellas no hay”, adelantaron los informantes a este medio. Y agregaron: “Con eso se hará una evaluación para ver cómo sigue el caso”.Conforme trascendió, hasta ahora declararon personal del entorno de Garrido como testigos. Inclusive, el casero del campo donde se encontraba el excorredor al momento de ser asesinado. También se presentó en Tribunales una mujer que fue pareja de la víctima y mantenía actualmente una relación el casero, que no pudo ser interrogada por el fiscal debido a que sufrió una descompensación derivada de una crisis de nervios.Por su parte, el empleado de Garrido mencionó que fue sorprendido por una persona a cara cubierta, que lo golpeó con un palo. Ese ataque, explicó, le hizo perder el conocimiento. En ese contexto, aseguró que cuando se recompuso notó que presentaba una herida de arma blanca en la mano y golpes en el rostro, y que al dirigirse hacia la casa de su patrón lo encontró muerto en la galería de acceso.Vale recordar que se trata de la persona que, pasadas las 22.30 del lunes, se comunicó al 911 pidiendo ayuda. La policía fue hasta el lugar, ubicado en en la ruta 88 a la altura del kilómetro 21,5, y constató que homicidio.Garrido había recibido un ataque a golpes mortal. De acuerdo a los datos que supo la policía después, en ocasiones el expiloto pernoctaba allí, ya que no era su casa principal.Para poder saber qué fue lo que sucedió, o al menos avanzar en la hipótesis central, Pellegrinelli y la policía deben desentrañar las extrañas primeras aseveraciones del casero, un hombre de 35 que fue internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) y luego recibió el alta médica. Al momento de entrevistarse con la policía, estaba descalzo, lo que sorprendió a los pesquisas.Sus zapatillas aparecieron quemadas en las inmediaciones, al igual que dos teléfonos celulares -uno se presume que era suyo y el otro de Garrido-, que se hallaban en el interior del automóvil.El fiscal Pellegrinelli debe definir la línea de investigación: es decir, si opta por la hipótesis de que existió un asalto que derivó en un homicidio, o se inclina hacia la posibilidad de una agresión mortal llevada a cabo por alguien del entorno de Garrido.“Todo el predio está relevado por la Policía Científica”, explicaron las fuentes de LA CAPITAL. Por el momento, no hay pruebas que excluyan una de las dos conjeturas. Sin embargo, hay algunos indicios que fortalecen la segunda.Sucede que Garrido mantenía con el propio casero y con la mujer antes mencionada -que había sido su pareja- un conflicto preexistente. Inclusive, está probado con documentos oficiales que sobre la víctima había pesado una orden de exclusión de dicho domicilio, el suyo, solicitada por ella.Si bien se desconoce cuál fue la razón, se sabe que la misma regía hasta esta semana. Más precisamente, Garrido no podía acercarse a su propio domicilio porque allí vivían el casero y esta mujer, quien había solicitado a la Justicia que el expiloto se mantuviera lejos de ella. Sin embargo, esa disposición vencía en estos días y, además, la mujer había abandonado la propiedad definitivamente en la previa del crimen, en circunstancias que también se investigan ahora.Desentramar los conflictos existentes entre el casero, esa mujer que habría sido su pareja, y Garrido será una de las claves para el esclarecimiento del caso, de optar Pellegrinelli por la segunda hipótesis.En ese orden, se analiza el ataque al casero. Por el momento, el cuerpo médico sólo constató que presenta una herida de arma blanca en la mano, y en las próximas horas le realizarán más estudios para saber si padece lesiones internas producto de los golpes en el rostro que dice haber recibido, ya que a simple vista no fueron diagnosticadas porque no se ven.Con respecto a la primera, la del asalto, los pesquisas tienen dudas. Es que, por ahora, no logran comprender para qué uno o más delincuentes cometerían el asalto y posteriormente el crimen de Garrido, y después incendiarían el vehículo y los teléfonos robados. De todas maneras, no descartan la posibilidad, ya que no desconocen si podrían haber sustraído dinero u otros objetos de valor cuya existencia no fue denunciada aún.