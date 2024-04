Hallaron asesinado a golpes a un ex piloto de carreras, ídolo de Chevrolet

El ex piloto de automovilismo, Carlos Garrido de 66 años, fue asesinado a golpes en su casa de El Boquerón y la Justicia investiga si se trató un hecho vinculado a su círculo próximo o un episodio de robo.Según indica La Capital de Mar del Plata, el ex corredor de Turismo Carretera apareció en el umbral de la vivienda, ubicada a la altura de la ruta 88 kilómetro 21,5 y su automóvil a 150 metros de allí. El vehículo Citroën C4 estaba incendiado.Por lo pronto el fiscal Alejandro Pellegrinelli y la comisaría distrital octava buscan elementos para orientar la investigación. No se descarta que la persona que atacara a Garrido sea cercana.Lo poco que pudieron reconstruir los investigadores es que en horas de la noche, el casero de esa propiedad llamó al 911 y aseguró que había sido atacado por intrusos, y que en ese contexto había perdido la conciencia. Que al recuperarse pudo ver a Garrido a 4 ó 5 metros de la puerta de acceso a la vivienda, ya sin vida.Cuando personal policial acudió al lugar constató el fallecimiento del expiloto y solicitó la presencia del Cuerpo Médico Forense de la Policía Científica, cuyos especialistas establecieron, en una primera inspección, que Garrido presentaba dos severos traumatismos de cráneo, uno en la región occipital y otro sobre el rostro.Garrido construyó una destacadísima carrera en el automovilismo, primero en las categorías zonales al consagrarse tres años seguido campeón del TC del Sudeste para luego emigrar al Turismo Carretera donde llegó a ganar dos carreras y ser un animador permanente con Chevrolet.