Taboada: "Se hizo justicia, Dolores Etchevehere usa legítimamente la estancia"

Tras conocerse que el juez de Garantías subrogante de La Paz, Raúl Flores, resolvió no hacer lugar la medida cautelar del desalojo, peticionada por los fiscales Oscar Sobko y María Constanza Bessa y la querella representada por Rubén Pagliotto, para las personas que se encontraban en la estancia "Casa Nueva", el abogado de Dolores Etchevere, Facundo Taboada, indicó aque "se hizo justicia"."Es un día histórico para Entre Ríos y el país, creemos que va a ser un cambio muy grande sobre cómo se respetan a las mujeres y sus derechos", resaltó.Y señaló: "Hay que cumplir con la ley porque si no no podemos convivir. Ahora vienen un montón de etapas legales por seguir".En cuanto a las manifestaciones de Luis Etchevehere sobre la decisión de apelar, Taboada dijo que "está en todo su derecho, este fallo indica que Dolores está ejerciendo legítimamente la posesión de la estancia Casa Nueva"."Lo primero que vamos a hacer es la reparación de los trabajadores, los pondremos en blanco y pagarles lo que les corresponde, para avanzar con las investigaciones y el resto de la sucesión", sumó.Sobre las diversas causas que relacionan a Dolores y sus hermanos, manifestó que "estamos incorporando información nueva sobre todas las denuncias que realizó Dolores, como desviaciones de créditos, vaciamientos de diarios, fraudes, estafa"."El lunes fue citada a prestar declaración testimonial Dolores por el fiscal Delgado, para profundizar los avances de esa investigación, para que se conozca la verdad y para que se deslinden las responsabilidades penales y que finamente a Dolores le entreguen lo que le corresponde", culminó.