Paro nacional: empresas aéreas cancelaron vuelos programados para este jueves

Por el segundo paro general que realizará la Confederación General del Trabajo (CGT) desde el inicio del gobierno de Javier Milei, este 9 de mayo el funcionamiento de las aerolíneas también se verá afectado junto con los servicios de transporte, educación, salud, comercio y bancos en todo el país. Es por esto que la mayoría de los vuelos fueron cancelados.



Al sumarse la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación de Técnicos Aeronáuticos (APTA), la Unión de Personal Superior (UPSA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), a la medida de fuerza, la inactividad aérea será casi total, ya que involucra a trabajadores que realizan tareas terrestres y dan servicios de rampa, al igual que maleteros y controladores.



Mientras empresas, como FlyBondi y American Airlines, que cuentan con servicio de rampa propio, podrán mantener algunos vuelos, Aerolíneas Argentinas y LATAM informaron la cancelación de sus operaciones del día.



En el caso de las compañías internacionales que arriban a Ezeiza desde el exterior, la mayoría ha resuelto cancelar sus vuelos, tal como figura en la página de Aeropuertos Argentina. A excepción de Air France, que desplazó su partida hasta después de la medianoche, para de esa manera evitar la cancelación.



Paro general: cómo se verá afectado el transporte aéreo



La primera en oficializar el cese de las actividades durante la jornada fue el grupo LATAM, que anunció que unos 40 servicios y cerca de 4.600 pasajeros se verán afectados. En este contexto, la empresa está ofreciendo alternativas, incluyendo cambios de fecha y vuelo sin costo para una nueva fecha hasta 2 días antes o 7 días después de la fecha original. Además, los pasajeros tienen la opción de solicitar la devolución sin costo para todos los cupones del ticket sin utilizar.



En tanto, Aerolíneas Argentinas canceló 191 vuelos: “Esta medida afectará a cerca de 24 mil pasajeros, y representará un costo para la compañía de cerca de 2 millones de dólares”, informó la empresa a través de un comunicado.



“Del total de personas afectadas por esta medida, cerca de 18 mil tenían viajes programados en vuelos de cabotaje, 3 mil en regionales y otros 3 mil en internacionales. Unos 8 mil pasajeros ya habían realizado cambios voluntarios de fechas, por lo que los 15 mil restantes podrán modificar sus pasajes sin cargo hasta 7 días posteriores a la fecha del paro”, agregó la empresa nacional, e informó que continuará trabajando "para ofrecer un servicio de calidad, manteniendo a la seguridad operacional como principal prioridad".



A su vez, la empresa solicita a los pasajeros no concurrir a los aeropuertos o sucursales durante ese día ya que no habrá atención presencial de personal de la aerolínea.



El resto de las compañías aéreas tendrán que ir comunicando en el correr del día las modificaciones en el cronograma de vuelos que se verá sin duda afectado por el tipo de paro y los sindicatos involucrados. Delta Airlines y JetSMART ya comunicaron la cancelación de los viajes programados para la fecha y se contactaron con pasajeros para informar acerca del cambio de días y horarios.



La empresa low cost ofrece distintas opciones para los pasajeros como realizar un cambio de fecha o ruta de vuelo nacional sin costo, siempre y cuando haya disponibilidad, hasta el 23 de mayo. Además, existe la posibilidad de solicitar la devolución del 100% del monto pagado en forma de Gift Card JetSMART, o a través del medio de pago original utilizado en la compra.



Por su parte, la empresa Flybondi señaló que todos los vuelos serán concentrados en el aeropuerto de Ezeiza, donde cuentan con su propio servicio de handling, para no afectar todos los vuelos. Sin embargo, algunos pasajeros ya están siendo notificados de reprogramaciones y cancelaciones "por el paro de los controladores aéreos que frenarán toda la actividad durante 2 ventanas de horarios y por el servicio de Intercargo que nos provee la rampa en algunos aeropuertos del país”, según informó la aerolínea low cost.