Cristina Kirchner inaugura el Salón de las Mujeres del Bicentenario

"Estas mujeres, algún día, volverán a Casa Rosada"

En vivo

La ex presidenta Cristina Kirchner inaugura, en coincidencia con un nuevo aniversario del nacimiento de Eva Perón, el Salón las Mujeres del Bicentenario en el Instituto Patria.Junto a invitadas especiales, Cristina Kirchner abre la muestra, que se podrá visitar desde el próximo miércoles.En el salón serán homenajeadas Eva Duarte de Perón, Alicia Moreau de Justo, Victoria Ocampo, Juana Azurduy, Mariquita Sánchez de Thompson, Alfonsina Storni, Lola Mora, Mercedes Sosa, Tita Merello, Aime Paine, Blackie, Cecilia Grierson, Madres de Plaza de Mayo y Madres de Malvinas.La ex presidenta inauguró en 2009 el Salón Mujeres Argentinas del Bicentenario en 2009, el que fue desmantelado por el actual gobierno en el Día internacional de la Mujer, el pasado 8 de marzo.La expresidenta comenzó su discurso reconociendo que “yo no soy militante feminista, pero respeto mucho a las compañeras que lo son. Nadie tiene que asumir roles que no tiene”.Y en el inicio de su alocución, criticó las posturas del gobierno ultraderechista de Milei. “Estamos en presencia de una fuerza política que tiene un problema con las mujeres. Una diputada muy representativa del sector hace poco tiempo quería presentar un proyecto para que los hombres renuncien a su paternidad. Después otro senador nos dio una versión libre de la bella durmiente y nos anoticia que el femicidio no existe, que es un asesinato”, comentó.Y anticipó, "queríamos incorporar esto en el Instituto Patria, y también con el optimismo de que algún día volverán a la Casa Rosada".