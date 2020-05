"Ratificamos nuestro compromiso para reactivar la economía y sostener el empleo"

Situación ante la pandemia de Covid-19

Institucionales Provincia articula acciones para asegurar la actividad de sectores productivos

La planta, instalada en Oro Verde, faena 500 cabezas de bovinos por día, emplea a 240 trabajadores en forma directa y exporta a 29 países."Como muchas otras empresas entrerrianas, el trabajo de los frigoríficos en este tiempo ha sido fundamental para abastecer también el mercado interno y garantizar el suministro de alimentos", dijo el mandatario, acompañado por la vicegobernadora Laura Stratta y el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo.En Entre Ríos hay 45 establecimientos faenadores de bovinos. De acuerdo a datos aportados por la Fucofa en base a la campaña de vacunación 2019, la totalidad del rodeo entrerriano alcanza 4.417.540 animales.En lo que respecta a los protocolos sanitarios que los distintos sectores han tenido que aplicar, el ministro precisó "que todas las industrias que están trabajando obviamente que los están haciendo en el marco de los criterios que fijan las autoridades de salud"."Volver a trabajar volver a poner en marcha las distintas líneas industriales significó elaborar un protocolo de trabajo para cada una de ellas, que previamente fue autorizado por salud y bueno el sector de la industria cárnica no es la excepción. Así que se tuvieron que adaptar algunas modalidades de trabajo a la situación actual", manifestó el ministro de Producción.Sobre la influencia de la pandemia de Covid 19 en el sector, el ministro explicó "que han visto una volatilidad en cuanto a lo que ha influido en la pandemia, más allá de la cuestión de salud local, han visto una volatilidad en los mercados importantes, hay negocios que se postergaron, hay compromisos que se obtenían, ellos pudieron cumplir con todos los compromisos pero bueno ha cambiado el tema de la pandemia".En lo que respecta al funcionamiento del frigorífico, el titular de la cartera productiva, señaló que es un frigorífico que tiene una capacidad instalada importante que abastece tanto el mercado interno, pero que también tiene un porcentaje muy importante que abastece el sector externo.En ese sentido, explicó que tiene mercados abiertos en distintas partes del mundo y está activo hoy vendiendo tanto a Estados Unidos como a China. "Tiene un plan de inversiones para crecer, por lo cual estamos muy cerca de ellos, del presidente, teniendo una agenda en común ayudándoles, ya sea en distintas gestiones que tienen que ver con el comercio exterior como en la búsqueda de financiamientos ya sea para el desarrollo de estos mercados y para mejorar la oferta portable como también para las inversiones que ellos necesitan hacer", dijo."Fue una visita muy productiva a donde los empresarios han venido trabajando y no se han visto afectados en su línea de producción desde el inicio de la pandemia hasta acá, han planteado algunos inconvenientes que van surgiendo de las nuevas realidades que está teniendo el mundo en el marco de esta pandemia", sostuvo el funcionario.Bordet se reunió con el presidente del Frigorífico Alberdi, Luis Lequio, y el intendente Oscar Toledo. En ese marco, Bahillo dijo que durante el encuentro los empresarios les comentaron sobre la modificación notable de la actitud y los hábitos de consumo en el mundo, y que por lo tanto al cambiar la modalidad de consumo, cambia también la demanda y la escala de la misma, y eso ha llevado que negocios que ya estaban cerrados han entrado en un impase o a postergarlo, no se han perdido mercados pero no han tenido la evolución que ellos esperaban tener.Ante lo cual, el funcionario apuntó: "No obstante se entiende que esta es una situación transitoria y la idea también es trabajar como bien lo ha dicho el gobernador, es trabajar en una agenda en conjunto para remover algunas cuestiones, algunos obstáculos que pueda haber para facilitar otras cuestiones, pero ya para estar con distintos temas que ellos han planteado ya solucionados para cuando la actividad vuelva a normalizarse".Cabe señalar que la cadena de ganados y carnes ha transitado satisfactoriamente esta pandemia. Se observa en abril 2020 respecto a 2019 un aumento de la faena -consumo interno - en un 4 por ciento y las exportaciones un aumento del 20 por ciento. La única categoría que perdió terreno es el novillo de exportación (pesado más de 440 kg) cuyo destino principal es Europa y hoy se encuentra sin comercialización.El mercado chino es el principal destino que ha traccionado ese aumento, no sólo en volumen sino también con incremento en los valores en dólares en el primer trimestre del año 2020.