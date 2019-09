Paraná Retiraron los colectivos del centro tras cuatro horas y se normaliza el tránsito

Paraná El paro de colectivos urbanos se extenderá durante el fin de semana en Paraná

Paraná El comunicado del Municipio tras el paro de colectivos y el destino del ATN

Los choferes solicitan que se haga efectiva la transferencia de cinco millones de pesos en concepto de un ATN que recibió la Municipalidad de Paraná para que se abone a los trabajadores., que no iban a convalidar esto porque podían tener algún tipo de inconveniente", relató el empresario.Para Lischet ". Tenemos una ciudad parada, un conflicto latente que se había solucionado en horas del mediodía. A todo esto la municipalidad lo sabía desde el día de ayer que le dinero estaba en las arcas municipales"."La solución ahora corre por otro lado, es muy difícil destrabarlo el tema, se involucra a mucha gente.Esto pasa de los cabales normales, no merecemos estar donde estamos, la gente, los choferes ni nosotros mismos, porque desde junio venimos con esto", entendió.El secretario general de UTA, Juan Carlos Dittler había indicado aque "esta medida fue tomada por los empresarios" asegurando que ellos mandaron los coches al centro". Consultado al respecto, Lischet dijo: "No, la realidad es que fue espontáneo., porque no se puede jugar con la gente", aportó.".".".