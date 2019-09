El paro de colectivos urbanos se extenderá durante el fin de semana en Paraná

Paraná Retiraron los colectivos del centro tras cuatro horas y se normaliza el tránsito

Sobre los motivos del conflicto

Minutos después de las 18 de este viernes, los choferes del transporte público nucleados en UTA decidieron retirar las unidades que habían apostado frente a la Municipalidad de Paraná, y sobre las calles aledañas a Plaza 1º de Mayo., confirmó el secretario gremial de UTA, Sergio Groh a"Decidimos liberar el tránsito para no causar más molestias.", explicó el gremialista.Y en ese sentido, amplió: "El jueves, la Provincia transfirió al Municipio un ATN que vino de Nación de cinco millones de pesos. Ese dinero iba a ser utilizado para pagar los días adeudados (a los choferes). Y este mediodía, en la secretaria de Trabajo, se firmó el acuerdo sobre cómo se iban a pagar esos días que la empresa había descontado, cuando nos anoticiamos que el Municipio no iba a transferir estos fondos"."Desde el área Contable de la Municipalidad aducen no pueden hacer la transferencia de ese dinero a la cuenta de la empresa porque no especifica para qué es, siendo que un ATN puede ser utilizado para lo que disponga, en este caso, el municipio. Y desconocemos por qué el área Contable tomó la decisión de no transferir los fondos", apuntó el representante de los choferes."Es una falta de respeto desde el Municipio, tanto a los trabajadores del transporte como a los usuarios porque no sabemos si es una decisión política o qué está pasando acá", cerró.