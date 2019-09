Dittler: "Los empresarios ordenaron enviar los coches al centro"

Minutos después de las 18 de este viernes, los choferes del transporte público nucleados en UTA decidieron retirar las unidades que habían apostado frente a la Municipalidad de Paraná, y sobre las calles aledañas a Plaza 1º de Mayo. Pero decidieron continuar con la paralización del servicio durante todo el fin de semana.Al respecto, el secretario general de UTA Entre Ríos, Juan Carlos Dittler, antese mostró "preocupado por la falta de responsabilidad de parte del Ejecutivo municipal"."Este fin de semana no nos vamos a presentar, pero el lunes vamos a estar preparados para brindar el servicio.. si se destraba el conflicto", estimó, al tiempo que apuntó: "Si la empresa decide traerlos nuevamente, los coches estarán otra vez acá" (al frente de la municipalidad).Es que de acuerdo a lo que comunicó el sindicalista, "esta medida fue tomada por los empresarios, ellos mandaron los coches al centro"."No vamos a trabajar hasta que no les depositen el dinero a los trabajadores", remarcó, y apuntó a la falta de responsabilidad de los funcionarios de la Municipalidad de Paraná.

"Seguimos reteniendo servicio hasta que los trabajadores se reúnan con su dinero"

"Somos manoseados, los trabajadores y los usuarios. Es triste y tan lamentable, después de un conflicto tan largo en el que habíamos llegado a acordar, pero no alcanzamos a levantarnos de la mesa de trabajo cuando nos informaron que no se había hecho el traslado de fondos desde el municipio a las empresas para que le paguen a los empleados", rememoró el gremialista."Seguimos esperando que paguen a los trabajadores porque ese ATN era para eso. Ese era el acuerdo", insistió."Según el ministro Ballay, ningún ATN viene con un destino fijo o específico porque son justamente para situaciones emergentes y el destino lo tiene que dar el Ejecutivo municipal. No sabemos a qué están jugando. Parece que no les interesa el usuario", apuntó.