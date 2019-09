El comunicado del Municipio tras el paro de colectivos y el destino del ATN

Paraná El paro de colectivos urbanos se extenderá durante el fin de semana en Paraná

Varisco convocó al HCD a sesionar

Minutos después de las 18 de este viernes, los choferes del transporte público nucleados en UTA decidieron retirar las unidades que habían apostado frente a la Municipalidad de Paraná, y sobre las calles aledañas a Plaza 1º de Mayo. Pero decidieron cLos choferes solicitan que se haga efectiva la transferencia de cinco millones de pesos en concepto de un ATN que recibió la Municipalidad de Paraná para que se abone a los trabajadores.a los cinco millones de pesos que transfiere el ATN enviado desde el Tesoro Nacional.A través de un comunicado, el funcionario municipal sostuvo que. Y según entendió, "en este caso mediante normativa que debe emitir el Concejo Deliberante para readecuar ese fondo y hacer efectiva la transferencia".En ese sentido, se informó que el intendente Sergio Varisco convocó al HCD a sesionar de manera extraordinaria a tal fin.Y continuó: "Lamentablemente, la normativa de transferencia que realizó la Provincia no se adecua a los requerimientos contables de la Municipalidad por lo que el área correspondiente la objetó cómo debe ser"., con lo cual, hoy mismo esa cifra hubiese sido girada a las empresas para saldar la deuda con los colectiveros", indicó Rolandelli.En el comunicado que dio a conocer la comuna, el responsable Legal y Técnico de la municipalidad, apuntó: "Más allá de esto que es una cuestión técnica, también es llamativo que justamente los viernes aparecen estos inconvenientes cuando es inhábil bancario el fin de semana y nada se puede hacer"."Pareciera que hay intereses ajenos a esta instancia particular que desean generar un desgaste político pretendiendo hacer aparecer a la Municipalidad como responsable, cuando en realidad no lo es y sí es la única que ha realizado todo el esfuerzo , las gestiones y dado la cara permanentemente en este conflicto que tiene de rehenes a los paranaenses", remarcó Rolandelli.que acostumbrados a ganar cifras exorbitantes durante los últimos quince años ahora ven reducido ese margen y".Esta tarde, minutos antes de las 14, los choferes del transporte público de pasajeros concentraron las unidades frente al Palacio Municipal, sobre calle Corrientes, y todas las calles aledañas a Plaza 1º de Mayo. Después de cuatro horas de protesta, se retiraron.Al respecto, Rolandelli confirmó que por lapor parte de los colectivos que impidieron la libre circulación durante cuatro otras en el microcentro, se realizará una denuncia ante la Justicia localEl secretario de Servicios Públicos, también explicó que "ante la reanudación del conflicto de no contar con servicio público de pasajeros y que se avizora podría afectar todo el fin de semana, el intendente Sergio Varisco dio la directiva de que sea convocado el HCD para que pueda aprobarse la norma para destrabar el problema y que los usuarios cuenten con el servicio como corresponde".