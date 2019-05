Conflictos vecinales: "La justicia lenta, no es justicia", reconoció Garzón

Una pareja se traslada en un automóvil Fiat Duna, por calle Luis Palma al 1700, cuando un sujeto que vestía un uniforme similar al de los empleados municipales, los atacó a piedrazos.El agresor huyó y pretendió "atrincherarse" en un galpón, pero fue retirado por la fuerza por los dueños del lugar.Una vez afuera, el conductor del vehículo siniestrado, que lo había perseguido, lo atacó a golpes de puño. "Ya me tiene cansado", reconoció a, el dueño del Duna, Pablo Sosa.Es que de acuerdo a lo que comentó el damnificado, el atacante pertenecería a una familia de barrio Santa Rita, los que desde hace aproximadamente siete meses, intentar usurpar la casa de su hijastra."El fiscal Dato tiene las denuncias, desde hace siete meses, y no ha hecho nada", se quejó Sosa ante, al dar cuenta de los continuos hostigamientos que sufren de parte de esta familia.que "a muchos conflictos, de origen diferente y de larga data, la gente los dirime haciendo justicia propia"."Vivimos en una sociedad muy violenta. El nivel de violencia es muy preocupante y muy alto", refirió el magistrado, en relación al caso del automovilista que arremetió a machetazos contra un motociclista Fue en ese sentido que Garzón bregó por el "diálogo para poder solucionar las cuestiones"."Dentro del Poder Judicial hay oficinas de mediación, para aquellos conflictos familiares o vecinales que terminan en cuestiones tan graves que uno, sinceramente, no puede entender cómo se llegó a ese punto", comentó al respecto.Punto aparte, también subrayó que, "la justicia debe dar una respuesta rápida y efectiva, porque la justicia lenta, no es justicia"."Si no intervenimos de manera ágil, sin querer, contribuimos a que esto siga su cauce hasta tener determinadas situaciones de gravedad", apuntó el magistrado.Las declaraciones del funcionario judicial fueron en el marco del programa "La Justicia va a los barrios", que se desarrolló este jueves en la escuela "Gaucho Antonio Rivero" de Paraná."Los jueces, los miembros del Poder Judicial, no tenemos una relación cercana con la sociedad, por eso, este programa apunta a acerarnos a la gente que, por diferentes motivos, no puede acercarse hasta el Poder Judicial, y que muchas veces viven bajo una situación de violencia por la que no pueden ni salir del barrio", explicó el magistrado.En la oportunidad, reveló que los temas más consultados por los vecinos son, "al defensor civil con respecto a la tenencia de hijos, alimentos, y divorcios; y en materia penal, el tema de los abusos sexuales intrafamiliares, y casos de violencia de género y familiar".Garzón bregó para "vencer esos prejuicios" que rodea a los funcionarios judiciales respecto de su lejanía con los vecinos. "Somos personas que hemos tenido la posibilidad de ocupar una función pública al ser servidores de Justicia", indicó, al destacar que el programa "La Justicia va a los barrios" busca acercarlos a los vecinos, "para que dialogue con nosotros y efectúe las consultas que crea necesarias, para poder brindarle una respuesta".Según ejemplificó, gracias al aporte de un vecino, derivó las actuaciones correspondientes y tras un allanamiento por narcomenudeo, se logró el secuestro de 80 gramos de cocaína.