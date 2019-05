Detuvieron a sujeto que destrozó un auto a piedrazos: El conductor lo golpeó

Sobre el origen del conflicto

Momentos de tensión se vivieron en la mañana de este jueves, sobre calle Luis Palma al 1700, en Paraná.Un sujeto destrozo a piedrazos un automóvil Fiat Duna en el que se trasladaban dos personas; tras el ataque, escapó al interior de un galpón donde pretendió "atrincherarse" pero fue retirado por la fuerza por los dueños del lugar.Una vez afuera, el conductor del vehículo siniestrado, que lo había perseguido, lo atacó a golpes de puño. "Ya me tiene cansado", reconoció a, el dueño del Duna, Pablo Sosa.Finalmente, el malviviente, que vestía un uniforme similar al de los empleados municipales, fue detenido y trasladado a sede policial, registró. Se trataría de un sujeto de apellido Morato."Es totalmente conflictivo", apuntó a, el conductor. "Empecé a golpearlo y me pedía por favor que lo suelte, pero ya me tiene cansado", remarcó.En la oportunidad, el damnificado justificó que los conflictos con esta persona son de vieja data. "A mi esposa ya la golpeó en el rostro con la culata del arma, a mi hijastra también le apuntaron; tirotearon mi casa, me tiran piedras, todos los días tengo problemas", explicó Sosa."Le di lo que le correspondía porque ya me tiene cansado", se defendió el conductor del rodado siniestrado.De acuerdo a lo que comentó, "el fiscal Dato tiene las denuncias, desde hace siete meses, y no ha hecho nada"."Fue de terror", rememoró a, Silvina Ojeda, pareja de Sosa y quien iba como acompañante en el vehículo atacado."Mi esposo me llevaba a trabajar, cuando este tipo arrojó un piedrazo y nos rompió el auto; se escapó y quiso esconderse en el galpón pero el chico del local lo sacó del cuello; y ahí se trenzaron, mi marido le rompió toda la cara", explicó la mujer.De acuerdo a lo que reveló, los inconvenientes con esa familia de barrio Santa Rita se remontan a unos siete meses atrás, ya que según sostiene, pretenden usurpar la vivienda de su hija."Ellos son narcos, venden droga en el barrio, y están acostumbrados a quedarse con las casas de los vecinos, pero mi hija los denunció y de ahí el ensañamiento con ella, le cascotean la casa", apuntó Ojeda."Hace siete meses que mi hija está con custodia policial porque estos malandras le quieren sacar la casa", denunció, al tiempo que reveló: "Esta familia ya tiene cinco casas en el barrio"."Hace un mes atrás, fue a verlo al fiscal Dato y en la puerta la esperaban Gonzalo, Carina y Gisela Morato, para pegarle. Hasta que no muera alguien, el fiscal Dato no va a hacer nada", lamentó.