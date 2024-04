Urribarri denunció al Procurador General ante el Jurado de Enjuiciamiento

La denuncia



El exgobernador Sergio Daniel Urribarri, condenado en 2022 a 8 años de cárcel en el marco del megajuicio, y con dos procesos más abiertos -por supuesto pago de coimas de parte del empresario Diego Armando Cardona Herreros, a través de su empresa Relevamiento Catastrales SA, en la que tiene pedido de 10 años de prisión, y por enriquecimiento, con solicitud de una pena de 6 años y 6 meses- presentó este viernes una denuncia por mal desempeño e incumplimiento de los deberes contra el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar García, ante el Jurado de Enjuiciamiento.Urribarri pidió que se suspenda al Procurador en su función, que se abra causa por “falta de idoneidad, mal desempeño de sus funciones e incumplimiento de los deberes de su cargo”, y se proceda a su destitución. Lo hizo a través de su abogado defensor, Fernando Burlando, que fijó domicilio legal en Paraná, en Corrientes al 100.En el escrito, se solicita al Jurado de Enjuiciamiento, “la apertura del procedimiento de remoción del fiscal denunciado, ordenando su suspensión y oportunamente la destitución del Dr. Jorge Amilcar Luciano García, en mérito al relato de los múltiples hechos que pasamos a exponer y a las consideraciones de hecho y de derecho que merecen ser tenidas especialmente en cuenta”.“El Sr. Procurador General de la provincia de Entre Ríos, en su rol de Jefe máximo de los Fiscales y sostenido por el principio casi absoluto de jerarquía, no podía desconocer cada uno de los actos de sus dependientes. Sus actitudes y acciones consistieron en la dirección y seguimiento de esta coordinación judicial y política contra mi persona”, indica uno de los párrafos.

En este marco, el ex mandatario entrerriano publicó en sus redes sociales:“Como sabrán, mi familia y yoel de mis seres queridos y el de personas que me acompañaron en mi gobierno”.“A lo largo de estos años, en reiteradas oportunidades, tanto mis abogados como yo mismo,Lo hemos hecho casi en soledad, pero siempre con la esperanza de que un tribunal imparcial nos escuche y atienda nuestros argumentos”.“Tarde o temprano muchos se darán cuenta de que esta embestida va más allá de mi persona. Hoy es contra mí, pero también me trasciende. El objetivo es domesticar a la dirigencia política y socavar al Peronismo”.“Abracé la política desde muy joven y siempre me he posicionado en función de mis convicciones, sin especulaciones. Ustedes me conocen y saben que siempre hablo desde las tripas, que digo las cosas como son y que jamás me hago el distraído”.“Es por todo eso que, con el patrocinio de mi abogado Fernando Burlando, hoy presentamos una denuncia ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento de Entre Ríos contra el Procurador General de la Provincia, Jorge Amílcar Luciano García, en su rol de jefe máximo de los fiscales que han desplegado una persecución brutal en mi contra. Sus actitudes y acciones consistieron en la dirección y seguimiento de esta coordinación judicial y política contra mi persona”.a partir del accionar de ciertos sectores. Sectores que hipócritamente se erigen como faros de moralidad e independencia”.“Hay verdades que exigen ser dichas con crudeza y sin rodeos porque lo que está en juego es el funcionamiento de las instituciones. Les pido que se tomen el trabajo de leer este documento que acompaño porque van a encontrarse con hechos sumamente indignantes y que muy pocos conocen”.