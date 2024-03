Burlando defenderá a Urribarri: “hay un armado judicial para perjudicarlo”

Se conoció este lunes que el reconocido abogado penalista, Fernando Burlando, anunció su decisión de asumir la defensa de Sergio Urribarri, el ex gobernador entrerriano. Esta mañana, el letrado y su equipo de trabajo, estuvieron en Paraná y tras realizar trámites en el Colegio de Abogados de Entre Ríos, dialogó con Elonce sobre cómo desarrolla la profundización en la información sobre las causas contra el ex mandatario entrerriano.“Venimos a Paraná con la idea de constituirnos como defensores del exgobernador. Hace mucho tiempo, hablamos con Sergio y dado todas sus inquietudes y su profunda preocupación , nos pusimos a leer todo lo que había pasado durante el juicio”, dijo el abogado Fernando Burlando al dialogar con Elonce y agregó que “se constató el gran compendio de arbitrariedades e irregularidades de parte de la justicia de Entre Ríos”, afirmó.Al ser consultado por las causas en las que asumiría la defensa de Urribarri, el letrado sostuvo que “la idea es representarlo en todos los procesos que se siguen en su contra, aunque la primera inquietud es en la causa que está más avanzada”, afirmó en referencia a la denominada "megacausa" en la cual fue condenado y se espera su apelación ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la que está en estos días en proceso de remisión a juicio por presuntas coimas y la de supuesto enriquecimiento ilícito que está en etapa investigativa.En algunos de esos legajos, se desempeña como defensor también el abogado Miguel Cullen.En referencia a los expedientes en los que se interiorizó, Burlando sostuvo que “hemos visto cosas que no son admisibles en ningún estado de derecho y a ese extremo es la sorpresa que nos llevamos. Por eso, cuanto antes queremos asumir la defensa”, explicó a Elonce.Por otra parte, el reconocido abogado sostuvo que “hay una emboscada, un armado judicial para perjudicar a Urribarri. Han elegido a un culpable y no al verdadero culpable”, dijo y agregó que “hay un sinnúmero de situaciones que surgen del fallo (en referencia a la condena del ex Gobernador), como, por ejemplo, se ha desechado por completo, principios básicos constitucionales, como el de congruencia; se ha tenido en cuenta leyes que están derogadas; se han hecho apreciaciones dogmáticas fuera de contexto y de toda realidad; y, todo esto, conforma una clara intención, de nuestra parte, de denunciar lo que pasó y vinimos realmente a eso, a poner blanco sobre negro y a tratar que las causas sean vistas, no solamente, por la Corte Suprema, sino también, por la Tribunales Internacionales”, resumió.“Vamos a denunciar todas las irregularidades y hechos ilícitos que observemos y no descarto la posibilidad del incumplimiento de los deberes de funcionario público, de la coacción agravada, la posibilidad del prevaricato”, remarcó Burlando al dialogar con Elonce sobre las supuestas faltas cometidas por la justicia entrerriana en los procesos contra Urribarri.En este sentido, el abogado afirmó que “venimos a proponer una investigación que ponga luz sobre estas cuestiones”, subrayó.En tanto, el letrado señaló que “cuando hablo de emboscada, no es ni más ni menos que, sin dudas, persecución política contra Urribarri”, dijo y aclaró que “en el propio fallo (de condena contra el exgobernador) que es contradictorio, irracional e incongruente, surgen ideas hacia un lado y hacia el otro. Realmente, creo que en pos de buscar una condena han cometido muchos errores y la justicia, para condenar, tiene que valerse de pruebas objetivas, claras y transparentes”, afirmó Burlando a Elonce.“Han pasado cosas que son inadmisibles en una justicia sana y transparente. En el propio fallo de casación se dice , se llaman peritos a quienes no lo son y si lo son, bueno… parece que está bien. Es todo contradictorio. Cada extremo y cada punto de arbitrariedad, que terminan siendo un compendio, el cual nos permite llegar a la Corte Suprema, están todos cumplidos. Por eso, hablo de un compendio de arbitrariedades”, concluyó el abogado.