Casación confirmó la condena a ocho años de prisión para Sergio Urribarri

Condenas

La Cámara de Casación Penal rechazó este miércoles todos los planteos realizados por la defensa a la sentencia por delitos contra la administración pública y confirmó la condena contra el exgobernador, Sergio Urribarri, su cuñado Juan Pablo Aguilera, el exministro Pedro Báez y el resto de los acusados."Las penas impuestas a Urribarri y Baéz se encuentran correctamente fundadas y los agravios de las defensas no pueden prosperar", leyó la presidenta del tribunal, Marcela Davite. "No estamos ante actitudes individuales peligrosas para los bienes jurídicos, como la mayoría de los delitos que se condenan, sino frente a grupos estructurados de personas, que mediante la práctica de actividades contrarias al derecho emprendieron un negocio contra la administración pública de manera duradera, planeada y profesional y obtuvieron para sí grandes beneficios económicos", agregó.Fue entonces que, por unanimidad, el tribunal resolvió no hacer lugar a los recursos de casación interpuestos por los defensores de Sergio Urribarri, Raúl Barrandeguy y José Pérez; de Pedro Báez, Ignacio Díaz y José Velázquez; de Juan Pablo Aguilera y Luciana Almada, Marcos Rodríguez Allende; de Emiliano Giacopuzzi y Corina Cargnel, Miguel Cullen; de Gustavo Tamay, Juan Antonio Méndez; de Gerardo Caruso, Emilio Fouces, y de Germán Buffa, José Raúl Velázquez.De esa manera, las magistradas confirmaron la sentencia del 7 de abril de 2022, dictada por el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, integrado por José María Chémez, Elvio Garzón y María Carolina Castagno al término de del juicio por delitos contra la administración pública.Las condenas fueron a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el exgobernador Sergio Urribarri; 6 años y medio para Pedro Báez; 6 años y medio para Aguilera; 3 años de ejecución condicional para Gustavo Tamay, Gerardo Caruso y Corina Cargnel; 2 años y medio para Luciana Almada; 2 años de ejecución condicional para Emiliano Giacopuzzi, y 1 año y 2 meses de ejecución condicional para Germán Buffa.De los 13 imputados que llegaron al juicio, cinco fueron absueltos: el exministro de Turismo, Hugo Marsó; los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur Hugo Céspedes -fallecido durante el proceso- y Gustavo Tórtul; Alejandro Almada y Maximiliano Sena.