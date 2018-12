Lagarde aseguró que el FMI continuará apoyando a la Argentina

Las recomendaciones de Lagarde

El presidente Mauricio Macri recibió en su despacho de la Casa de Gobierno a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde quien, previamente, afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "seguirá apoyando los esfuerzos de la Argentina".En encuentro duró unos 35 minutos en donde la directora destacó la marcha del programa económico, la baja de la inflación y la estabilización del sistema financiero. Pero dedicó especial atención la felicitar a Macri por la organización del G20.Pero además desde su cuenta de Instagram, la líder francesa grabó un video dentro de la Casa Rosada donde expresó: "Realmente quiero felicitar a Argentina y a los argentinos porque el G20 en Buenos Aires fue fantástico. Fue una reunión muy linda. Gracias a los genios argentinos por el mejor G20 que he asistido y soy una veterana de los G20. Asistí a más de 10 reuniones del G20 y este fue por lejos el mejor".Horas antes del encuentro con Macri, Christine Lagarde lanzó un comunicado en donde felicitó "a las autoridades por su resolución al implementar su plan de reforma económica, que allanará el camino para que un crecimiento más inclusivo y sostenible beneficie a todos los argentinos. El FMI continuará apoyando a las autoridades en su esfuerzo".Lagarde también adelantó sus "felicitaciones presidente Macri por su muy efectivo liderazgo en el encuentro del G20. Mi mensaje para los lideres: trabajen juntos y decididamente para asegurar el crecimiento inclusivo".En una dura advertencia en contra de las medidas proteccionistas, Lagarde sostuvo que "si los aranceles aumentados y amenazados permanecieran en su lugar y se implementaran los aranceles anunciados, alrededor de tres cuartos del porcentaje del PBI mundial podría perderse para 2020". En cambio, planteó la directora que si las "restricciones comerciales en los servicios se redujeron en un 15 por ciento, el PBI global podría ser mayor en un medio por ciento". Y concluyó: "La opción es clara: existe una necesidad urgente de reducir las tensiones comerciales, revertir los aumentos de aranceles recientes y modernizar las reglas basado en un sistema multilateral de comercio".Lagarde hizo las siguientes recomendaciones a los líderes mundiales para enfrentar los desafíos que enfrenta la economía global:"Primero, arregle el comercio, esta es la prioridad N° 1 para impulsar el crecimiento y el empleo.En segundo lugar, continúe normalizando la política monetaria de manera bien comunicada, gradual y basada en datos, y con la debida atención a los posibles efectos secundarios.En tercer lugar, aborde los riesgos financieros, utilizando herramientas micro y macro prudenciales para encarar los problemas relacionados con los préstamos apalancados, el deterioro de la calidad crediticia y la alta exposición a la moneda extranjera o la deuda de propiedad extranjera.Cuarto, use la flexibilidad del tipo de cambio para mitigar las presiones externas, evitando aranceles y otras políticas que podrían debilitar la confianza del mercado.Finalmente, elimine los obstáculos legales para la participación de las mujeres en la economía. Esto es clave para abordar la desigualdad alta y persistente, y aumentaría el potencial de crecimiento de todos los países del G20".Por último, Lagarde alentó "el compromiso continuo del G20 para fortalecer la red de seguridad financiera mundial, con un FMI fuerte y adecuadamente financiado. Es importante que los Líderes del G20 se hayan comprometido a concluir la 15ª Revisión General de Cuotas por nuestras Reuniones de Primavera, y no más tarde de las Reuniones Anuales en 2019".