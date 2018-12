Qué dice la declaración de consenso que firmaron los líderes del G-20

Tras dos días de deliberación, los líderes del G20 reunidos en la Cumbre que se llevó a cabo por primera vez en la Argentina reconocieron que el comercio internacional atraviesa "problemas", aunque no condenaron el proteccionismo, pero plantearon la necesidad de reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC)."El comercio internacional y la inversión son importantes motores de crecimiento, productividad, innovación, creación de empleo y de desarrollo. Reconocemos la contribución que ha tenido el sistema multilateral de comercio a ese fin", indica el comunicado. Y agrega: "Actualmente, el sistema no cumple con sus objetivos y hay espacio para mejorar. Por lo tanto, apoyamos la reforma necesaria de la OMC para mejorar su funcionamiento". El progreso de ese diálogo, aseguran los países, se revisará en la próxima cumbre que se llevará a cabo en Japón el año que viene.El documento no hace mención, y mucho menos condena, el proteccionismo comercial que se incrementó en el mundo desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Mientras tanto, se espera la reunión que el mandatario de la potencia del norte mantendrá esta noche con su par de China, Xi Jinping, en busca de un acuerdo para dejar atrás la guerra comercial.El documento, que lleva el título "Construyendo consenso para un desarrollo justo y sostenible", dice que recibe "con satisfacción el fuerte crecimiento económico mundial" pero reconoce que se ha disminuido "la sincronización entre países", por lo que "algunos de los riesgos clave, incluidas las vulnerabilidades financieras y preocupaciones geopolíticas, se han materializado parcialmente"."Reafirmamos nuestro compromiso a utilizar todas las herramientas políticas para lograr un crecimiento sólido, sostenible, equilibrado e inclusivo, y salvaguardar contra los riesgos a las clases bajas, intensificando nuestro diálogo y acciones para mejorar la confianza", sostuvieron los líderes.Y añade: "La política fiscal debe reconstruir las regulaciones donde sean necesarios y ser utilizada de manera flexible y favorable al crecimiento al tiempo que garantice que la deuda pública se encuentre en un camino sostenible". "La implementación continua de las reformas estructurales aumentarán nuestro potencial de crecimiento. Reafirmamos los compromisos de tipo de cambio hechos por los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales en marzo pasado. Avalamos el Plan de Acción de Buenos Aires", dice el documento final "Renovamos nuestro compromiso de trabajar juntos para mejorar un orden internacional basado en normas que es capaz de responder eficazmente a un mundo que cambia rápidamente", agrega el texto.El documento final consta de 31 puntos, en el que 19 de los países del foro apoyan el Acuerdo de París sobre cambio climático, pero que Estados Unidos no lo respalda. Además, los líderes del G20 reconocieron el drástico aumento de los flujos migratorios internacionales y destacaron la necesidad de esfuerzos compartidos para ayudar a los refugiados y resolver los problemas que los obligan a dejar sus países.En otro tramo, el documento agrega: "Reconocemos la importancia de las estrategias integrales de adaptación, incluida la inversión en infraestructura resistente a los fenómenos meteorológicos extremos y desastres".