Bullrich: "Tuvimos un solo intento de ciberataque durante la Cumbre"

Transcurrido el primer día de la cumbre del G20 y a punto de que comience a desarrollarse la última jornada, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió al operativo de seguridad.



"Hemos tenido una sola persona con problemas, y fue por cuestiones de hipoglucemia", dijo esta mañana, como "dato de color", la ministra de Seguridad Patricia Bullrichal referirse a los operativos que están llevando adelante los 22.000 hombres y mujeres de las cuatro fuerzas de seguridad en el marco de la Cumbre del G20.



Desde el centro de prensa de Parque Norte, le hizo un guiño al vicejefe de Gobierno porteño Diego Santilli, a cargo de la seguridad en la Ciudad, y destacó que todo se está llevando adelante con "tranquilidad, paz y convivencia".



Pasadas las 9.30, la ministra dio una conferencia de prensa en la que hizo un repaso en materia de seguridad en lo que respecta a la segunda jornada de la Cumbre del G20, y adelantó que, "los anillos de seguridad finalizan esta noche, a las 22, salvo en algunos trayectos", en los que se mantendrán las vallas, puesto que mañana el presidente chino, Xi Jinping, tendrá actividades.



Analistas tienen bajas expectativas de que la tensión entre ambos países tenga una resolución en esta cumbre. 14 detenidos En cuanto a las manifestaciones que se hicieron en la jornada de ayer, en repudio al G20, la ministra aseguró que "fue muy importante el respeto de lo que se había consensuado". En este sentido, destacó que se trató de una marcha pacífica y que se respetaron los recorridos que se habían pautado, previamente, entre el Ministerio y los organizadores de la misma. Así como también, hizo hincapié en que no haya habido personas encapuchadas ni elementos de violencia.



Sí destacó que hubo "grupos minúsculos", con molotovs, objetos punzantes, handies y demás elementos punzantes y que pudieron "aislarlos y detenerlos". En total, comentó que hubo 14 detenidos - dos de ellos menores de edad que fueron liberados en el momento-, "todos argentinos", se encargó de aclarar, y detalló que todos ellos ya se encuentran liberados.



Para luego rematar que la manifestación fue "en paz". "Ayer tuvimos un momento muy importante para nosotros", continuó la ministra, para hablar sobre elm evento que se llevó adelante en el Teatro Colón y que contó con la presencia de todos los líderes y presidentes.



Luego de bromear con que "lamentablemente" no pudo asistir, aseguró que toda la organización se llevó adelante con "tranquilidad y sin problemas". También comentó que esta mañana prefectura abordó tres barcos, a las 6, en un operativo preventivo, para luego subrayar que están atentos "en la tierra, en el río y en el aire".



Al ser consultada sobre los inconvenientes que hubo respecto de la seguridad del partido River-Boca, definió: "La explicación del River-Boca tiene que ver con áreas en las que hay que bajar la violencia", concluyó.



También aprovechó la conferencia de prensa para aclarar que, pese a la organización del G20, no están "distraídos". Y resaltó que ayer llevaron adelante operativos en los que se secuestraron 400 kilos de marihuana, y cocaína. "Los operativos siguen, no paramos", remató.