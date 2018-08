Aborto: Puiggari manifestó su "tristeza" por "una nueva grieta en Argentina"

Institucionales Inauguraron una nueva sala parroquial en la cárcel de Paraná

Tras el rechazo del Senado de la Nación al proyecto de ley por la despenalización del aborto, el arzobispo de Paraná, monseñor Juan Alberto Puiggari, ante, manifestó su "tristeza" por lo que denominó, "una nueva grieta en Argentina"."Le pido a Dios que se cierre esta grieta. Los argentinos tenemos que trabajar juntos para solucionar este y tantísimos problemas", manifestó el prelado, al tiempo que apuntó: "El compromiso de la Iglesia es con toda vida, y especialmente con las mujeres que tienen dificultad en llevar el embarazo".En la oportunidad, Puiggari reiteró la postura de la Iglesia en contra del proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo. "No estábamos de acuerdo con la forma que se proponía como solución al problema y no ignoramos la dificultad que hay", reconoció el prelado, y bregó por el "gran desafío de buscar soluciones mucho más a fondo y más comprometidas"."A principio de año, cuando comenzó a hablarse de este tema, nos propusimos intensificar la educación sexual en las escuelas. Ciertamente, hay que redoblar mucho más el esfuerzo", indicó al respecto.De acuerdo a lo que adelantó el prelado, la Junta de Educación Católica organiza un curso destinado a docentes para que brinden educación sexual en las escuelas. "Muchas veces no se da, no por mala voluntad, sino, porque los docentes no se sienten capacitados para abordar los temas", apuntó."Está el compromiso de fortalecer esa dimensión tan importante desde la educación", remarcó Puiggari.