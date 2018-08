Aborto: Son "debates que comienzan y van a continuar", afirmó Macri

Política El Senado rechazó el proyecto de legalización del aborto

El presidente Mauricio Macri afirmó esta mañana que la cuestión de la despenalización del aborto es parte de una serie de "debates que comienzan y van a continuar" y se pronunció a favor de que haya "educación sexual en las escuelas".Por su parte, el Jefe de Gabinete, Marcos Peña, descartó que "una consulta popular sea la opción" para dar por superado el revés de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado, pero anunció que el 21 de agosto se presentará en el Congreso as reformas del articulado al Código Penal sobre la despenalización del aborto.En tanto el presidente adelantó que "estos debates que comienzan van a continuar", y aseguró que "los argentinos estamos madurando en libertad", y consideró que "estamos aprendiendo qué significa vivir en democracia con libertad plena".En ese sentido, aseguró que la prioridad es comenzar en "las provincias del Norte y el territorio bonaerense donde se da la "mayor cantidad de embarazos adolescentes no deseados" y que se trabajará en distintas políticas públicas para prevenirlos.Seguidamente, aseguró que "el problema está y tenemos que seguir trabajando para que esas chicas tengan esas posibilidad de elegir y planificar sus vidas".Asimismo, aseguró que "estos son debates que comienzan y que van a continuar. Estos debates se van a seguir sucediendo porque los argentinos estamos madurando en libertad, entendiendo qué significa vivir en democracia con libertad plena, donde tenemos que aprender a escuchar al otro. No hay que enojarse y hay que tratar de convivir de la manera más pacífica posible".En tanto, Peña descartó que vaya a impulsarse una consulta popular sobre la despenalización y se pronunció a favor de políticas que prevengan "embarazos no deseados".Dijo que se debe "mejorar el acceso a la salud" y prevenir "la cuestión del embarazo adolescente".Subrayó, además que "desde 1921" el Congreso no trataba la cuestión de la despenalización del aborto y celebró que se hayan logrado "consensos" vinculados a las políticas de salud sexual.Peña, indicó que hay "legislación vigente" sobre ese tema y se debe "ver cómo se van aplicando estas políticas de salud en las distintas provincias"."Creemos que esto es parte de lo que surge de los consensos ha habido expresiones de todas las partes en el sentido de prevenir embarazos no deseados", puntualizó.El presidente y Peña, hablaron ante la prensa al término de la reunión de gabinete.Por su parte, senador oficialista Esteban Bullrich consideró irracional que se condene a prisión a las mujeres que interrumpen voluntariamente su embarazo y aseguró que existe la intención de que esa situación sea modificada antes de fin de año.