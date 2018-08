Tras el rechazo legislativo, qué puede pasar con la despenalización del aborto

Política El Senado rechazó el proyecto de legalización del aborto

Tras el rechazo del Senado a la ley de despenalización del aborto, se abren interrogantes sobre el futuro de la iniciativa.Según la reglamentación parlamentaria, para volver a tratar el mismo proyecto se deberá espera un año, o sea, hasta agosto de 2019, en medio de la campaña electoral para las PASO generales.Desde algunas usinas a favor del aborto, no descartaban lanzar un plebiscito nacional sobre el tema, para forzar la inclusión del tema en la agenda gubernamental o nuevamente del Congreso.Desde el bloque del PJ denominado "racional" plantearon que será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de delinear a través de un fallo histórico los pasos a seguir en casos de aborto.En 2012 la Corte interpretó el Código Penal diciendo que no resulta punible la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación y que cualquier caso de aborto no punible no está supeditado a trámite judicial. Además, exhortó a implementar protocolos hospitalarios