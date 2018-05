Boleto: Piden al Intendente que reconsidere permitir sesionar en el Teatro

Paraná Negaron el Teatro para la sesión en que se debatirá la tarifa de colectivos

Reconsiderar el permiso

Incertidumbre por la sesión

Paraná Vecinos insisten en discutir la calidad del servicio de colectivos

La dificultad del espacio

El Ejecutivo municipal denegó este mediodía, la solicitud del Concejo Deliberante de esta ciudad, para realizar en el Teatro 3 de Febrero, la sesión donde se debatirá sobre la tarifa del transporte público.En la resolución que lleva la firma del intendente, Sergio Varisco, la secretaria de Cultura, Magda Mastaglia y la directora de despacho, Mónica Píriz; se rechaza el pedido para usar coliseo municipal como recinto de sesiones el próximo lunes.Asimismo, se ofrece al cuerpo deliberativo "como alternativa para dicha sesión", la Sala Mayo, ubicada en el Puerto Nuevo de la capital entrerriana.Tras conocer la decisión, el secretario del Concejo Deliberante paranaense, Rodrigo Devinar, dialogó con Elonce TV y lamentó el momento en que se comunicó la negativa a sesionar en el Teatro. "Hemos emitido una nota en el Ejecutivo para pedir que reconsidere la situación, porque se trata de un conflicto entre lo que han resuelto los concejales por unanimidad el pasado 24 de abril, en el ámbito del programa "El concejo en tu barrio" que se sesionara en el Teatro. Todo esto ya estaba comunicado hace 20 días y ahora, nos sorprende esta decisión, siendo el último día hábil antes de la sesión", remarcó el secretario del HCD paranaense.Esta decisión "generó una situación de incertidumbre que esperamos que se reconsidere, porque el Intendente no está acatando una decisión que tuvo el cuerpo de concejales y no la presidencia del Concejo", afirmó Devinar a Elonce y agregó que "en la nota de hoy se argumenta que no alcanza el personal, pero el Concejo Deliberante ya tenía todo organizado y la Policía iba a colaborar con 20 efectivos. Por eso, pensamos que no hay impedimentos para que hagan que la sesión en el Teatro tenga que fracasar", remarcó el secretario del HCD.A través del escrito, la presidenta del Concejo Deliberante de la capital entrerriana explicó que ella "no tiene facultades para modificar unilateralmente el lugar de realización de la sesión del 28/05/2018".Por último, en la nota, se solicitó que "a la brevedad", el intendente Varisco "retrotraiga su decisión, evitando que por su accionar se vea frustrada la sesión especial convocada a los fines y efectos".