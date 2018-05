Vecinos insisten en discutir la calidad del servicio de colectivos

Paraná Negaron el Teatro para la sesión en que se debatirá la tarifa de colectivos

Paraná Debatirán si congelan la tarifa del boleto por un año o si aumenta su precio

La referente de la Asamblea Ciudadana Vecinalista, Alicia Glausser, adelantó aque ya fue elaborado el documento que se leerá en el espacio Voz Ciudadana otorgado por el Concejo Deliberante, en el marco del debate para tratar el aumento del boleto del transporte urbano de pasajeros.Es que las propuestas que serán tratadas en esa oportunidad, una contempla que el valor del boleto aumente de 10,40 a 13,50 pesos. Y la otra, propone una tarifa congelada por un año.. Y en ese marco, denunció: "Hay barrios de Paraná en los que se camina hasta diez cuadras para un colectivo".La sesión ordinaria especial del HCD estaba prevista para este lunes en el teatro "3 de Febrero", pero en las últimas horas se supo que el espacio no fue autorizado para su uso.. El transporte urbano, aún para los que tienen auto", indicó.Y en ese marco denunció que "sacaron el servicio del centro y hay que caminar hasta seis cuadras para llegar, todos cambios de calles que desfavorecieron el transporte de autos, siendo que un vehículo traslada a cuatro personas, y el colectivo, hasta 50". Y continuó: "Las paradas no están señalizadas, no se ha arreglado ninguna garita, no hay frecuencias y las unidades no cuentan con piso bajo para personas con otras capacidades"., sentenció Glausser en relación al operativo policial que iba a diagramarse si la sesión se llevaba a cabo en el Teatro.