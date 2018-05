Las quejas de los usuarios sobre el transporte urbano: Los paranaenses opinan

Paraná Vecinos insisten en discutir la calidad del servicio de colectivos

Las repercusiones en la ciudad

El lunes será clave en la discusión sobre el servicio de colectivos,. Sucede que entre el congestionamiento de tránsito, el costo de moverse en auto, las grandes dificultades existentes para estacionar en el centro, y el valor de las playas que, como mínimo en la zona céntrica cobran 50 pesos la hora;Más allá de la suba del boleto, hay cuestiones cruciales que deben analizarse. Enque se emite diariamente por. Mientras se desandaban los diferentes aspectos del desempeño de los colectivos en Paraná, los ciudadanos comenzaron a"Y eso que no viajan en Línea 3, o la 9 que hacen recorridos muy cortos y demoran más de 45 minutos"."Calle Don Bosco quedo muy bien con su asfalto, pero las garitas para los colectivos no fueron nunca restituidas. Hay que pensar sobre todo en el trabajador", dijo Betty de Loma Hermosa."Soy de movilizarme en cole. Hoy, esperé la Línea 1 casi 35 minutos. Por cada 3 directos que pasan viene 1 al Thompson", contó otra vecina."Lo que pasa es que no le conviene a los políticos aplicar las ordenanzas municipales porque lo utilizan para todos los actos", dijo Esteban."El próximo viaje en colectivo lo podrían hacer en las líneas más problemáticas, como son la 5, 12 (cuenta con dos unidades solamente), 14 (tiene una flota de solo tres unidades), 20 y 22. Ni hablar del 24 que pasa cada dos horas y cuenta con un solo coche", remarcó Facundo que es estudiante y utiliza el colectivo para ir a la facultad."Nosotros usamos el cole 3 veces al día. Cuando viene lleno no para la Línea 5. Tengo que sacar antes a mi nene del jardín", relató una madre."Sería interesante que controlen la velocidad la cual andan algunos colectivos en la ciudad", opinó otro televidente de Elonce."Soy pasajera habitual de Línea 22 y 4. La Línea 22 es pésima, entre 30 y 45 minutos entre un cole y otro. Y las dos Líneas llenas a cualquier hora"."Estoy mirando la nota por el tema del aumento del pasaje. Me parece que estaría bien por los aumentos que tuvimos. El problema que tenemos, son los lugares para cargar la SUBE!!! En Colonia Avellaneda no hay ningún lugar donde cargar!!! Ese sería un tema para tocar", sostuvo."Con respecto al aumento del pasaje mal porque el servicio es pésimo, los coches sucios, por ahí los choferes malhumorados y así vaya lleno el colectivo, te obligan a bajar por la puerta trasera. Las garitas son otro tema: no sirven en invierno o si llueve no te protegen nada, te mojas. Si hay viento no hay reparo de ningún lado"."Malo el servicio, malo los recorridos y caros, cambios urgentes. El "Verde" que queda en el club Neuquén, debería tomar por General Espejo y atender a toda la gente de ese sector de Paraná que está aislada. Esto es urgente", afirmó Daniel."El transporte es uno de los más caros, en relación a distancias, frecuencia, mal estado de las unidades. Son pocos coches y además, el seguro no cubre pasajeros parados", reveló José."Estoy embarazada de 9 meses y jamás me dieron el asiento sin pedirlo. La gente es muy maleducada! Y de los choferes ni hablemos: un chofer no me quiso bajar un día de lluvia donde no había parada. Al medio día es imposible viajar! Por más que suban la tarifa, hay q mejorar muuuuchas otras cosas!!", señaló la mujer."¿Por qué cuando hay vacaciones sacan las frecuencias?, si la gente va a trabajar. Yo sé que las vacaciones son para los maestros y empleado público", dijo otro usuario del transporte público a Elonce."Escuché a una edil, que más parecía una delegada de las empresas de transporte: avísenle que su trabajo es defender los derechos de los ciudadanos. Y si a las empresas no les conviniera, no vendrían desde otros lugares establecerse, y no estarían, en el delito para hacer arreglos, como el que hicieron cuando se debían hacer las licitaciones", dijo otra indignada mujer."Soy Gustavo y tomo cuatro veces al día la Línea 5: Un desastre. Incluso hay un interno, el 2271, que parece que no quiere que los pasajeros vayan sentados, pues todos los asientos mojados y piensan en aumentar el precio. Solo les interesa recaudar y no en brindar un servicio digno"."Hoy, espere el cole de la Línea 2, 40 minutos en Ramírez y Fraternidad. Siempre pasa lo mismo con esa línea y ¡quieren subir el boleto!", remarcó Hilda."La frecuencia de colectivos es el primer problema. El segundo es al recibir un gran monto de dinero a principio de mes por la tarjeta SUBE, si el Estado no los controla, ellos ya tuvieron su ingreso", cuenta Enrique."En avenida Estrada no hay garitas para los colectivos y el de la Línea 5, va una unidad por Estrada y cuatro para Bajada, así que cada una hora pasan por Estrada. Una vergüenza"."Viajo en la Línea 5 y en el 11-21. Siempre hay demoras a las horas pico, ya sea entrada o salida de los trabajos. Tanto presentarse para cambiar de servicio había 4 o 5 ofertantes y se quedaron con los mismos empresarios. Hacen lo que quieren porque así presionan para subir el boleto. Los coches están parados, guardados o rotos, pero a los choferes le controlan todas las vueltas que tienen que dar y se c?. en la gente. Así es acá en la Argentina. Por favor le pido a todos los pasajeros que no se enojen con los choferes, están igual que nosotros", resaltó otro televidente."El aumento creo que está bien porque todo aumenta. Pero si este aumento justificara los horarios que no cumplen, que nos llevan como ganado, que no respetan a los mayores, ni niños, que van parados en el escalón y con miedo que alguien se caiga. A la hora pico, tendrían que poner más coches, estás esperando más de una hora los domingos y feriados, sin sacar que hay personas que trabajan esos días. Viendo lo sucio que están, también es una vergüenza. La Línea 5 es un desastre", consideró Yolanda de barrio Mosconi 3."¡El servicio de colectivos es un desastreeeeeee!. Yo salgo de trabajar a las 13, tomo el cole en Casa de Gobierno y tres coches, seguro me dejan porque vienen super llenos, y a veces hasta un cuarto coche me deja. La Línea 5 es un desastreeeeeee", remarcó.