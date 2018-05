Colectivos: Sin el "Cuándo llega" no hay certezas, ni control de frecuencias

Sin control y sin el "Cuándo llega"

Paraná Vecinos insisten en discutir la calidad del servicio de colectivos

Sin información ni control

El transporte público de pasajeros es un servicio vital para todos los paranaenses y quienes viven en localidades cercanas, a las cuales llegan los colectivos urbanos. Sin embargo, durante muchos años, la cuestión está inmersa en discusiones que de ninguna forma, han redundado en lo que el usuario demanda: La mejora del servicio.y trataba de buscar precisiones sobre la llegada del colectivo ya es una tarea habitual cuando se utiliza el transporte público de pasajeros en Paraná.También"No hay paradas, no hay garitas, no hay frecuencias", reclaman los vecinos que se preparan para asistir a la sesión del Concejo Deliberante, que se realizará el próximo 28 de mayo. La situación del transporte público de pasajeros en Paraná, no presenta certezas desde hace mucho y las soluciones tienen tanto tiempo de espera como en las paradas de ómnibus.La aplicación se implementó a fines de abril de 2015 y tuvo gran repercusión entre los usuarios del transporte público de pasajeros en Paraná. Pero hace varios meses, dejó de funcionar y los paranaenses se quedaron sin una herramienta informática que lograba resumir una gran cantidad de información muy útil para los usuarios de los colectivos.Cabe recordar que la ciudad cuenta con 20 líneas de transporte urbano de pasajeros y, los ramales ascienden a más de 125 en total, pero las certezas de que se cumplan los horarios