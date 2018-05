Transporte público: Una necesidad de los paranaenses, sin excepción

Sin solución para el usuario

El boleto

Debate por la tarifa

Paraná Negaron el Teatro para la sesión en que se debatirá la tarifa de colectivos

Tarde y apretados

Una necesidad de todos

El transporte público de pasajeros es un servicio vital para todos los paranaenses y quienes viven en localidades cercanas, a las cuales llegan los colectivos urbanos. Sin embargo, durante muchos años, la cuestión está inmersa en discusiones que de ninguna forma, han redundado en lo que el usuario demanda: La mejora del servicio.Juana es una de las miles de paranaenses que sufren las deficiencias del servicio. Juana espera desde hace más de 25 minutos "el 9". Mira insistentemente el reloj. "Es que llego tarde. Entro a las 8. El colectivo tenía que pasar a las 7.30. Estuve cinco minutos antes de esa hora en la parada, pero nada", le comenta a un hombre, con el que comparte la espera desde hace un rato.En febrero pasado, se anunció un nuevo servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. Estaba previsto que comenzara a funcionar el 18 de ese mes. Sin embargo, conocidos los mapas y las frecuencias, gran cantidad de vecinos hicieron sentir el reclamo en contra de la medida. Es que diversos barrios quedaban "aislados" en el nuevo diseño. Las quejas se fueron multiplicando y fue así que, a los pocos días de realizado el anuncio,Una vez más, quedó al descubierto que no se había tenido en cuenta una faceta crucial en esta cuestión: Los colectivos urbanos son una necesidad para todos los paranaenses y por ello, cada medida que se adopte,"Vio que ahora también piensan subir el boleto", interrogó Juana a su compañero de espera bajo la deteriorada garita, donde los días de lluvia cae más agua bajo el agujereado techo que a la intemperie. "Si, algo escuché.", opinó el interlocutor de la joven, la cual cada vez miraba con más insistencia su reloj y trataba de buscar precisiones sobre la llegada del cole,El próximo lunes se vivirá una jornada clave. En una sesión del Concejo Deliberante se debatirá sobre la fijación de la tarifa.En el ámbito de la Comisión de Servicios Públicos hubo despachos divergentes: Una de las iniciativas, que tuvo dictamen por mayoría, presentada por los concejales del "Frente para la Victoria",Otro proyecto, que. Al expediente, se le incorporó un dictamen en minoría, suscripto por dos legisladores de "Cambiemos", que sostiene el cuadro tarifario contemplado enPara asistir a la sesión ordinaria especial que la legislatura paranaense realizará el próximo lunes, desde las 10.30, en el teatro "3 de Febrero", será obligatoria la presentación de la correspondiente entrada habilitada, sin cuyo requisito no se permitirá el ingreso al recinto del coliseo paranaense. Los asistentes deberán concurrir con su documento de identidad y estará prohibido el ingreso con pancartas, pasacalles, banderas, papelitos, elementos contundentes, pirotecnia de cualquier índole, megáfonos, alimentos y equipos de mate.Después de varios minutos más y se asomarse insistentemente al cordón de la calle, como si con ello acelerara la llegada del micro,. Claro que cuando el colectivo se detuvo en la parada, tuvo que hacerse un lugarcito entre la gran cantidad de pasajeros y en una unidad que lejos estaba de brindar cierta confortabilidad para su viaje.Finalmente, Juana llegó al centro. Todavía le quedaban un par de cuadras a pie para llegar a destino. En vano era lamentarse. La cuenta que había sacado para estar varios minutos antes de la apertura del negocio del cual es empleada había fallado. Llegó tarde. Y no es la primera vez, por lo queEl colectivo urbano se ha transformado en la ciudad de Paraná en una necesidad que atañe a todos. Es reiterado el comentario de quienes cuentanSucede que entre el congestionamiento de tránsito, el costo de moverse en auto y las grandes dificultades existentes para estacionar en el centro, sumado al aumento que han experimentado últimamente las playas que, como mínimo en la zona céntrica cobran 50 pesos la hora,Frecuencias, precio de la tarifa, estado de las unidades, recorridos, lugares de espera adecuados y otras variables, son indispensables de analizar. Además, se debe remarca e insistir que en primer lugar y ante todo,