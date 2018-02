Bordet destacó el compromiso de los maestros en las aulas

Política Comenzaron las Jornadas Regionales de Educación

El gobernador Gustavo Bordet destacó la voluntad de los docentes de trabajar en conjunto para resolver problemas tales como bulliyng, abusos, intolerancia con la diversidad sexual o violencia familiar, que se presentan en las aulas.Fue ante 1.800 maestras y maestros que participan de las Jornadas Regionales de Educación en el Centro de Provincial Convenciones, de Paraná, y que se replicarán en Concordia y Gualeguaychú."Esto nos estimula a seguir trabajando con una temática que nos preocupa desde todos los aspectos en el Estado y que tiene que ver con los cambios que ha venido teniendo nuestra sociedad porque no es la misma de los últimos 10 años", expresó."Hay situaciones que se presentan cotidianamente y que antes no eran percibidas. Antes subyacían debajo de las capas sociales, eran temas tabúes de los cuales no se hablaban y, lo que es peor, a veces eran socialmente aceptadas", afirmó Bordet, junto al vicegobernador Adán Bahl, en el acto de apertura de las jornadas.Luego dijo que "cuando se comenzó a hablar de estas temáticas se las llamaba derechos difusos. Una realidad que no era tangible, sin embargo las personas que los sufrían, padecían y resultaban víctimas, sí lo tenían perfectamente visualizado"."Por suerte hoy hemos avanzado muchísimo en la neutralización de este tipo de prácticas que tienen que ser desterradas. Entonces, sucede a diario, que cuando se presentan problemáticas que tienen que ver con bulliyng, con abusos e intolerancia con la diversidad sexual o que tiene que ver con problemas de violencia familiar, muchas veces el docente no puede actuar como debería hacerlo y se encuentra ante la impotencia de no resolver la situación que ve y tiene frente al aula"."Lo que queremos hacer, y lo que estamos haciendo desde el inicio de gestión con este tipo de jornadas, es encontrar -a través de la discusión, del debate, la interacción entre los distintos estamentos porque esto no es solamente un problema educativo, esto es un problema social, de salud, a veces judicial- la articulación entre todos los sectores y fundamentalmente dotar a los docentes de las herramientas necesarias para poder solucionar un conflicto de esta naturaleza cuando se presenta en el aula"."Y también, que es lo más importante, encontrar un protocolo de actuación para llegar rápidamente con la resolución del problema o del conflicto, porque a veces en esto el tiempo juega un papel preponderante. Por eso es necesario el trabajo en común con las distintas áreas de gobierno. Por eso hemos convocado a todos los estamentos del gobierno que tienen que ver con esta temática para que podamos trabajar en conjunto y tener estas vías de acción rápidamente", manifestó.Más adelante, insistió el gobernador: "Quiero agradecerles especialmente a los docentes que hoy están aquí, y estarán en otros lugares de la provincia, porque esto habla a las claras del compromiso que tienen con esta temática. No en todas las provincias ocurre que masivamente se concurra a una convocatoria de este tipo. Esto habla muy bien de ustedes y nosotros que estamos en función de gobierno lo reconocemos y lo expresamos a través de un apoyo mutuo. Tenemos el desafío de trabajar en conjunto porque esta es una de las formas, quizás la mejor, de alcanzar la excelencia educativa que es uno de los postulados que nos planteamos al inicio de gestión"."Quiero decirles también que mañana abrimos las paritarias docentes y que nosotros no tenemos esa relación patrón-empleado. Nos toca administrar la cosa pública, nada más. Discutimos en una posición de horizontalidad. Queremos encontrar un criterio que resulte justo para reconstruir y reconstituir el salario docente y créanme que en eso vamos a poner hasta el último esfuerzo y toda la voluntad para lograrlo. Y no tengo dudas, porque siempre hemos mantenido una relación de mucho respeto con las organizaciones gremiales", agregó.Acompañaron al mandatario, su esposa Mariel Avila, las ministras de Gobierno, Rosario Romero; y de Desarrollo Social; Laura Stratta; la titular del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó; el secretario de Lucha contra las Adicciones, Mario Elizalde; y la secretaria de Niñez, Familia y Discapacidad, Cristina Ponce.