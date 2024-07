Video: joven fue brutalmente linchado a rebencazos y patadas por haber robado

? SAN RAFAEL | Un grupo de vecinos de Monte Comán observó a un sujeto intentando robar una vivienda del distrito y casi lo linchan a rebencazos durante la tarde de este viernes

Un joven fue brutalmente linchado a rebencazos, piñas y patadas luego de que los vecinos de la localidad mendocina de Monte Comán descubrieran que tenía en su casa una serie de objetos que había robado durante la madrugada.El dramático ataque ocurrió durante la tarde del sábado en el barrio Monte Comán, ubicado dentro de la ciudad de San Rafael, Mendoza. Allí, un grupo de vecinos comenzó a alertarse entre sí porque a varios les faltaban cosas en su casa, precisamente un parlante y una garrafa.A los pocos minutos comenzó a correr el rumor de que un joven podría haber sido el autor de los robos y los mismos vecinos decidieron ir hasta su casa para corroborar si había sido así. Cuando llegaron, ingresaron al lugar y se encontraron con los dos objetos robados.Luego lo sacaron a la fuerza de su casa y comenzaron a correrlo por el medio de las calles de Monte Comán hasta que, al llegar a una esquina, lograron tirarlo al suelo y empezaron a pegarle de todas las maneras posibles: piñas, patadas y hasta con un rebenque.Las agresiones quedaron filmadas por el celular de otra de las vecinas, quien grabó la secuencia completa. “Quebrale las piernas por p..., por rastrero. ¡Dale, rastrero”, gritó la mujer, mientras capturaba el ataque.“Rastrero, hijo de p.., no se le roba a los vecinos”, volvió a gritar la joven antes de que un hombre le quitara de la mano el rebenque a la mujer que lo estaba agrediendo. Ese mismo hombre tomó el rebenque y empezó a pegarle con una fuerza brutal.Sobre el cierre del video se logra divisar que el joven, cuya identidad aún no fue revelada, logró escapar de la golpiza corriendo. Sin embargo, también se ve que el hombre que le daba rebencazos lo siguió a toda velocidad.Hasta el momento no está confirmado que el delincuente haya sido detenido por la Policía de San Rafael. Testigos confirmaron que los vecinos entraron a la casa para recuperar tanto el parlante como la garrafa que habían sido robadas unas horas antes, durante la madrugada de ese mismo sábado. Fuente: (tn)