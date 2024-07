Joven asesinada y descuartizada: cómo sigue la causa por el crimen de Luisina

El femicidio de Valeria

Horacio Rafael Benítez, es el único detenido e imputado por el femicidio de Luisina Leoncino. Se trata de la joven que fue asesinada y descuartizada el 10 de julio del 2023. Parte de su cuerpo fue hallado primeramente en la zona de la Pampa Soler del barrio La Bianca, el domingo 30 de julio y otros restos, el miércoles 2 de agosto en un microbasural de calle Castelli y Defensa Sur. A un año del macabro crimen, desde el Ministerio Público Fiscal detallaron en qué estado se encuentra la causa que es investigada por la fiscal Julia Elena Rivoira.La chica de 24 años, estuvo desaparecida durante 23 días y finalmente, se reveló que había sido asesinada, descuartizada y sus restos arrojados cerca de un arroyo en las afueras de la ciudad de Concordia.El imputado y detenido por el cruento crimen es Horacio Rafael “Ñoño” Benítez, un hombre con antecedentes penales y denuncias por violencia de género.Actualmente se está a la espera de los resultados de las pruebas de ADN sobre todas las evidencias y rastros que se levantaron hasta el momento en la investigación, para que luego de ello, la causa pueda ser remitida a juicio. Una vez que ese paso se concrete, Horacio Benítez será juzgado en un juicio por jurados.Asimismo, se informó que el pasado viernes 5 de julio, el Juez de Garantías prorrogó por 90 días más, la prisión preventiva que el imputado se encuentra cumpliendo en la Unidad Penal Nº1 de Paraná.Vale recordar que Luisina Leoncino había desaparecido el domingo 9 de julio del 2023, en la ciudad de Concordia. Una vez establecido los últimos movimientos de la joven, la pesquisa comenzó a apuntar a Horacio Rafael Benítez, alias “Ñoño”, quien mantenía un vínculo con la joven y fue imputado de femicidio, incluso, antes de que encontraran el cuerpo descuartizado de Luisina.La policía, antes de hallar el cuerpo de la joven, realizó rastrillajes en la zona del cañaveral de Rívoli, puente Alvear y el barrio Benito Legerén, hasta que la investigación se centró en un automóvil que aparecía en varios de los videos en lo que se analizaban los movimientos en moto del imputado, Horacio “Ñoño” Benitez, dio a conocerLa sospecha se profundizó cuando se confirmó que un Volkswagen Gol era propiedad de un hermano de Benitez y que el conductor en esos movimientos podría ser el propio acusado.Es así que comenzaron a revisarse las grabaciones de varias cámaras de seguridad, para determinar los recorridos de ese automóvil. Ese trabajo de varios días, llevado a cabo por personal de las divisiones Investigaciones y Criminalística de la Jefatura Departamental Concordia terminó estableciendo que, en el mismo día en que Luisina ingresaba en moto a la casa de Benítez, horas después, es decir el lunes 10 de julio, ese auto haría su primer recorrido hasta la zona de Pampa Soler.Con esos datos, la policía realizó el domingo 30 de julio un rastrillaje en la zona de Pampa Soler, donde encontraron el torso y las piernas de la joven. Luego de que encontraran los primeros restos de Luisina, Benítez terminó confesando el crimen y aportó información que permitió hallar las partes faltantes del cuerpo de la víctima en un basural en cercanías de calle Castelli y Defensa Sur.El femicidio de Luisina, no hizo más que profundizar el dolor de una familia que no encuentra consuelo, ya que la joven era la segunda hermana Leoncino, que moría en pocos meses.Es que Luisina es hermana de Valeria, quien fue víctima de un femicidio, ocurrido cuatro meses antes del crimen de su hermana.La segunda víctima de los Leoncino, fue Valeria. La joven fue asesinada a tiros por un acosador. El brutal crimen ocurrió el 6 de marzo de este año, apenas cuatro meses atrás.y no la dejaba en paz. Tras cometer el femicidio, el sujeto se quitó la vida en su auto.Ella trabajaba en un local de ropa que quedaba frente a una tapicería, de la que él era el dueño. Passarella se acercó a ella, se hicieron amigos y cuando se ganó la confianza de su círculo íntimo le confesó que estaba perdidamente enamorado.hasta que la joven empezó a atar cabos y todas las sospechas condujeron a “Charly”, el apodo del femicida.En octubre de ese año, la habían despedido sin motivo de la dietética donde trabajaba, la indemnizaron y Carlos le ofreció trabajo para, supuestamente, controlarla.Luego, con el pasar del tiempo, se enteróLa descripción de la cuenta decía que era una cuenta secundaria de Valeria Leoncino, se autodefinía como una ‘nena muy atrevida’ y detallaba que trabajaba en una dietética. Eso habría llevado a los dueños a tomar esa determinación.Desesperado porque había perdido todo tipo de contacto con ella, Passarella se presentó en la puerta del edificio donde vivía, el lunes 6 de marzo de 2023.Dentro del vehículo, además, la Policía provincial halló una caja con 50 cartuchos, gas pimienta, sogas y una carta.El escrito decía que él se había “cansado del boludeo, que no daba más y que cualquier queja o agradecimiento se tenían que dirigir a su tumba porque se iba a suicidar”, contó una amiga de Valeria.