Los femicidios de Luisina y Valeria y otra muerte: las tragedias de los Leoncino

Tres tragedias

La muerte de Álvaro

El femicidio de Valeria

El tremendo crimen de Luisina

Quién es “Ñoño” Benítez, el imputado

Desaparición y hallazgo

Muchas pruebas

La provincia de Entre Ríos, no sale de la conmoción por el impresionante femicidio de Luisina Leoncino y no es para menos. La chica de 24 años,y sus restos arrojados cerca de un arroyo en las afueras de la ciudad de Concordia.El imputado y detenido por el cruento crimen es Horacio Rafael “Ñoño” Benítez, un hombre con antecedentes penales y denuncias por violencia de género.Es que Luisina es hermana de Valeria, quien fue víctima de un femicidio, ocurrido hace cuatro meses, marzo de este año. Y también, era hermana de Álvaro, quien se quitó la vida en 2018.El primero en encontrar la muerte fue Álvaro, el hermano de Luisina. El chico de 22 años se quitó la vida hace cinco años, en 2018. El joven sufría de depresión y convivía con unaLos últimos posteos en su cuenta de Facebook fueron claves para entender por lo que estaba pasando. “Qué tristeza. Me siento tan derrotado.Les agradecería”, fue una de las publicaciones que más llamó la atención de sus allegados.Las alertas no fueron advertidas a tiempo y Álvaro se disparó en la cabeza el 25 de septiembre del 2018.La segunda víctima de los Leoncino, fue Valeria. La joven fue asesinada a tiros por un acosador. El brutal crimen ocurrió el 6 de marzo de este año, apenas cuatro meses atrás.y no la dejaba en paz. Tras cometer el femicidio, el sujeto se quitó la vida en su auto.Ella trabajaba en un local de ropa que quedaba frente a una tapicería, de la que él era el dueño. Passarella se acercó a ella, se hicieron amigos y cuando se ganó la confianza de su círculo íntimo le confesó que estaba perdidamente enamorado.hasta que la joven empezó a atar cabos y todas las sospechas condujeron a “Charly”, el apodo del femicida.En octubre de ese año, la habían despedido sin motivo de la dietética donde trabajaba, la indemnizaron y Carlos le ofreció trabajo para, supuestamente, controlarla.Luego, con el pasar del tiempo, se enteróLa descripción de la cuenta decía que era una cuenta secundaria de Valeria Leoncino, se autodefinía como una ‘nena muy atrevida’ y detallaba que trabajaba en una dietética. Eso habría llevado a los dueños a tomar esa determinación.Desesperado porque había perdido todo tipo de contacto con ella, Passarella se presentó en la puerta del edificio donde vivía, el lunes 6 de marzo de 2023.Dentro del vehículo, además, la Policía provincial halló una caja con 50 cartuchos, gas pimienta, sogas y una carta.El escrito decía que él se había “cansado del boludeo, que no daba más y que cualquier queja o agradecimiento se tenían que dirigir a su tumba porque se iba a suicidar”, contó una amiga de Valeria.Y por último, Luisina, una víctima más de la violencia machista. A más de 20 días de su desaparición, los investigadores confirmaron que fue“Debo estar embrujado”, aseguró Ricardo, el papá de Luisina, tras enterarse de que su tercera hija había sido asesinada. "Uno de mis hijos se suicidó en 2018.El hombre manifestó estar atravesando un momento sumamente difícil. Lo único que espera es obtener justicia.Las pruebas encontradas por la policía en la casa de Horacio Rafael “Ñoño” Benítez, son contundentes. El hombre de 42 años se convirtió en el principal y único sospechoso en el femicidio de Luisina Leoncino.Además, señalan que Benítez estuvo preso y fue condenado por un caso de abuso sexual. También lo acusa de captar mujeres para la prostitución. “En el barrio lo conocen por ser fiolo”, afirmaron fuentes de la investigación.Revelaron que Luisina lidiaba con la custodia de sus dos hijos, que estaba en plena disputa judicial. “Tuvo dos nenes con distintos padres. A ambos se los habían sacado y estaba peleando para que le den la custodia de nuevo”, dijo el abogado de la familia.Todos los problemas que la víctima sufría se fueron acumulando, sumado a las muertes de sus dos hermanos, más que nada la de Valeria, con quien tenía un trato muy cercano. “Él se aprovechó de la situación de vulnerabilidad de la víctima, ya que tenía problemas económicos, familiares, psicológicos y de consumo”, aseguró aMartín Jáuregui, el abogado del padre de Luisina.Luisina Leoncino desapareció el pasado 9 de julio y su familia realizó la denuncia de paradero días después. Las cámaras de seguridad captaron aEl domingo pasado, la policía encontró restos de una persona que estaban adentro de bolsas de basura. El cadáver había sido descuartizado y descartado en un descampado, cerca de un arroyo en Concordia. Este martes, se confirmó lo que nadie esperaba: era Luisina.Medicina forense constató con una foto aportada por la familia y acreditó que los restos hallados son de Luisina. Los reconocieron gracias a los tatuajes que tenía. Con este hallazgo, “tenemos geolocalización, testimonios,“Estamos frente a un cuadro de pruebas colectado con todas las garantías que nos da un panorama de condena. Es decir, más allá de que aún se está desarrollando la investigación y que esta etapa procesal, solamente requiere la sospecha; puedo decir sin temor a equivocarme, que estamosEl abogado de la familia aseguró que no aceptarán ir a un juicio abreviado. Por el momento, el acusado se encuentra bajo prisión preventiva a la espera de los resultados de las pericias científicas. “Tenemos 90 días para pedir la elevación a juicio. Este caso está cerrado desde el punto de vista policial y judicial”.