Allanaron casa del policía retirado que fue detenido por la sustracción de Loan

En el marco de la causa por la sustracción de Loan Danilo Peña, quien lleva 37 días desaparecido, este sábado fue allanada la casa de Francisco Amado Méndez, retirado de la Policía de Corrientes y supuesto informante del ex comisario Walter Maciel.Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), con la ayuda de canes especializados, inspeccionaron el domicilio ubicado en la localidad de 9 de Julio. Allí buscaron rastros de Loan. El procedimiento era esperado tras la detención del sospechoso, que se efectivizó el miércoles pasado.Méndez, el octavo detenido en la causa, todavía no fue indagado por la jueza federal, Cristina Pozzer Penzo. Deberá responder por la posible sustracción y ocultamiento de Loan, que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión en el marco del artículo 146 del Código Penal.El policía retirado había sido arrestado luego de que Laudelina Peña lo implicara en su indagatoria. Sin embargo, su nombre no era nuevo en el expediente y la PFA lo tenía en la mira desde hacía un par de semanas.Méndez estaba presente en la causa como un “informante” en la agenda de contactos del ex comisario de 9 de Julio Walter Maciel, preso por encubrimiento y amenazas en el caso.Incluso, la tía de Loan señaló que Méndez se podría haber llevado al nene. “Él o cualquier otro”, acotó. En la declaración de Laudelina, el policía retirado es mencionado en 32 ocasiones.El 14 de junio pasado, justamente el día del hallazgo del botín y levantamiento del rastro, Maciel, según un documento de la causa, “mantendría cuatro comunicaciones con el abonado agendado como ‘Méndez Informante’”, entre las 14.15 y las 17.06, rango horario en el que habría trascendido la noticia del descubrimiento.