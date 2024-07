Trabajador denunció cuatro robos en cuatro meses y piden más seguridad

Un trabajador del barrio 20 de junio de Paraná, denunció haber sufrido cuatro robos en su vivienda en los últimos cuatro meses. En el último episodio, ocurrido este jueves, los delincuentes ingresaron a su taller y robaron herramientas de trabajo, lo que agrava su situación económica y laboral.El hijo del damnificado, Jonathan, contó a: "Estamos en una situación complicada. Hoy, a las 12 del mediodía, un vecino me llamó para avisarme que le habían robado nuevamente a mi papá. Ingresaron por una ventana lateral y se llevaron varias herramientas"."Es la cuarta vez que nos roban en cuatro meses", agregó Jonathan. "Vivimos a 200 metros de calley toda la zona es descampada, lo que facilita el accionar de los ladrones", explicó.El joven destacó que han denunciado todos los robos a la policía, pero hasta ahora no han recuperado nada. "Llamamos a la policía, vienen y revisan, pero nunca encuentran nada", expresó con frustración."En el barrio no somos los únicos afectados, muchos vecinos han sufrido robos similares", continuó Jonathan.Por su parte, Oscar, el damnificado, manifestó: "Es imposible poder comprar nuevamente todas las herramientas que se llevaron."Me siento muy enojado y frustrado porque uno sueña con tener todas sus cosas y de un día para otro te las quitan. Recuperarlas es muy difícil", concluyó Oscar.