Continúa la búsqueda de Uriel: “Vivimos momentos tensos, esperamos que aparezca”

Paraná Estiman que el descenso del nivel del río facilitará la búsqueda de Uriel Lell

Paraná Arrojaron pan bendito al río para que guíe la búsqueda de Uriel

Este jueves, una testigo informó que pescadores habían encontrado un cuerpo sin vida en el río Paraná, cerca de la arenera Fernández, en la zona de Puerto Viejo de la capital entrerriana. En este marco, se realizó un importante despliegue de Prefectura para constatar si se trataría del joven Uriel Lell, que es intensamente buscado desde el 5 de julio tras desaparecer en la zona del río.Al respecto, la mamá de Uriel Lell, Diana, en declaraciones abrindó detalles sobre cómo continúa la búsqueda: “La mañana fue muy movida porque vi una barcaza de Prefectura que llevaba una canoa atada, iba muy lento, eso me generó muchísima expectativa e inmediatamente pensé que habían encontrado algo”, dijo al sostener que luego observó a los Bomberos.En este sentido, la madre del joven, mencionó que durante la mañana de jueves también le llegaron mensajes que “un pescador había enganchado con su espinel un cuerpo, cerca de la arenera Fernández. Fueron momentos tensos, nos pusimos nerviosos, ya que surgieron muchas informaciones al respecto”.. Algunos dicen que sí y otros que no, pero no sabemos”, mencionó la mamá de Uriel y al ser consultada sobre la posibilidad de que un pescador haya encontrado un cuerpo dijo que “tengo mis dudas, que a un pescador se le haya escapado un cuerpo, otros dicen que fue Prefectura. Son todas versiones”.Asimismo, la mujer sostuvo que “la búsqueda continúa, seguimos recibiendo ayuda de pescadores y vamos a seguir acá hasta que el cuerpo de Uriel aparezca”Acto seguido, valoró que “hay mucho dolor, hoy todos nos movimos de acuerdo a versiones”. un acto de fe , el sacerdote de la Parroquia Inmaculada Concepción, Tito Albornoz, fue hasta la costanera y, tras bendecir el río,“Es una manera de acompañar a familia ya que esa mamá desde que su hijo desapareció permanece en la Costanera”, había fundamentado el cura en relación a la creencia religiosa.