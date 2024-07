Arrojaron pan bendito al río para que guíe la búsqueda de Uriel

Se cumplen 11 días de la desaparición de Uriel Ezequiel Lell, el joven que cayó al río Paraná, más precisamente, en la zona de muelles de la Costanera Baja. Hasta el momento se desconoce si cayó accidentalmente o si se arrojó al agua.Este martes el sacerdote de la Parroquia Inmaculada Concepción, Tito Albornoz, de Bajada Grande fue hasta la costanera y tras bendecir el río todos los presentes se encomendaron a la Virgen para pedir que aparezca el joven.“Hay una tradición en la iglesia cuando se ahoga una persona: se arroja al río pan bendecido y se cree que donde el pan comienza a dar vueltas podría estar el cuerpo”, expresó aal sostener que la familia le pidió realice la práctica de fe.“El cuerpo todavía no apareció, pero tenemos mucha fe”, expresó el párroco y contó que también realizó una bendición en el río y todos pidieron la intersección de la Virgen”, dijo al recordar que “en 2023, un joven se ahogó en Bajada Grande, en esa oportunidad realizamos la bendición del pan hicimos y dos días después apareció el cuerpo”Sobre este acto de fe, Albornoz, preció que “es una manera de acompañar a familia ya que esa mamá desde que su hijo desapareció permanece en la Costanera.“Hay una fe muy especial, donde los pescadores ven al río como una manera de vivir y le tienen un amor especial: cuando cobran estas tragedias el río cobra un significado especial. Siempre decimos que todo es creación de Dios, debemos cuidar, pero no hay que ser imprudentes. La naturaleza no perdona”, sostuvo.Finalmente, el padre subrayó: “El pan tiene un significado muy importante para el cristianismo, porque es vida y cuando lo arrojamos al río, como presencia de Dios, pedimos que de alguna manera nos guie para donde está esta persona”.