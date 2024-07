Otorgaron prisión dimiciliaria a abogada involucrada en causa por narcotráfico

Aixa Schnitman, la narcoabogada de Santa Elena, abandonó este lunes la prisión preventiva que cumplía en la Jefatura Departamental La Paz, y pasó a cumplir arresto domiciliario. En cambio, su mamá, Lourdes Ramírez, más conocida como «La Paraguaya», se mantiene con preventiva en la Jefatura mientras avanza la causa por venta de estupefacientes. Detalles e impacto del caso A mediados de junio último, en una audiencia llevada adelante en los Tribunales de La Paz, el juez de Garantías Walter Carballo dictó la prisión preventiva para las dos principales acusadas de liderar la banda de narcomenudeo: la narcoabogada Aixa Schnitman, que trabajaba para la Municipalidad de Santa Elena, y su madre Lourdes Ramírez, más conocida como “la Paraguaya”. Asimismo, otros cuatro implicados quedaron con prisión preventiva domiciliaria y un imputado recuperó la libertad con restricciones.



La resolución del magistrado fue tras el acuerdo de las medidas cautelares al que llegaron el fiscal de la causa, Facundo Barbosa, y los abogados defensores, Alberto Garcetti, Gastón Duarte y Sebastián Wensel.



Las dos mujeres, madre e hija, fueron enviadas a la Jefatura Departamental La Paz por el plazo de 30 días. Cumplido ese plazo, las medidas fueron evaluadas: Schnitman tiene ahora arresto domiciliario, en tanto que Ramirez continúa en la Jefatura, según contó Diario La Paz.



La abogada Schnitman es sobrina de Javier Schnitman, quien en la administración del exgobernador Gustavo Bordet fue titular de la Dirección de Seguimiento de Precios.



Al respecto, la Municipalidad de Santa Elena señaló: «El Municipio de Santa Elena informa que Aixa Schnitman no es funcionaría municipal, no es de planta permanente, ni tampoco contratada municipal. Por lo tanto, no está designada por ningún medio que sea relacionado al municipio. Dicha persona, ha realizado trabajos esporádicos, de manera independiente, para el Área de la Mujer. Con lo cuál, no tiene ninguna relación de dependencia con la Municipalidad de Santa Elena».



El gobierno del intendente Rossi destacó «el trabajo de todas las fuerzas de seguridad. El Municipio de Santa Elena trabaja constantemente con las fuerzas locales y provinciales para el bienestar de la comunidad».



En el mismo sentido se pronunció el bloque de concejales del frente Más para Santa Elena del Concejo Deliberante santaelenense.



La detención de la narcoabogada sobrevino luego del operativo antidrogas realizado el sábado 15 de junio en seis barrios de Santa Elena.



El operativo resultó en la detención de seis personas, cuatro mujeres de 28, 54, 47 y 48 años de edad, y dos hombres de 53 y 43 años de edad. En dichos procedimientos se obtuvo resultado positivo al lograr el secuestro de los siguientes elementos.



Entre el material secuestrado, se encuentran:

– 25 envoltorios de nylon conteniendo clorhidrato de cocaína.

– 5 envoltorios de nylon conteniendo marihuana, con un peso de 44 gramos.

– 26 dosis de LSD.

– Dinero en efectivo: $7.800.000 pesos y $456,00 dólares.

– Teléfonos móviles.

– 1 notebook..

– 1 DVR.

– 5 balanzas.

– 1 máquina contadora de billetes.

– 1 tijera.

– Recortes varios y hojillas de papel.

– Elementos de corte.

– Soportes magnéticos (tarjetas de crédito y débito).

– 1 motovehículo marca Corven 110cc.

– 1 motovehículo marca Corven 150cc.

– 1 vehículo marca Fiat, modelo Siena.



Desde la fuerza de seguridad destacaron el procedimiento concretado en Santa Elena como «un hito en la Justicia provincial de Entre Ríos por los resultados obtenidos y la actuación conjunta de dos fuerzas, llevada a cabo exitosamente en La Paz».



Fuente: Entre Ríos Ahora