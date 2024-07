Avioneta abandonada en Ruta 12: creen que llevaba droga y era usada por narcos

Una avioneta que contenía rastros de droga en su interior fue hallada abandonada durante la mañana de este martes en la provincia de Corrientes. Según indicaron fuentes del caso a Infobae, el vehículo se encontraba estacionado sobre la banquina de la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.130, e investigan si pertenece a una banda narco.

La presencia de la aeronave fue alertada al 911 por los propios automovilistas que circulaban por la zona, quienes efectuaron la denuncia cerca de las siete de la mañana, provocando, en consecuencia, la movilización de la policía local al lugar.De acuerdo a lo detallado a este medio, la avioneta estaba en las inmediaciones del Paraje El Abra, perteneciente a la localidad correntina de Itatí y había quedado estacionada sobre uno de los costados del asfalto en el camino con sentido a la ciudad de Itá Ibaté. Al momento del hallazgo, ya no había ningún ocupante a bordo.En este contexto, se convocó al personal del Escuadrón 47 del departamento de Ituzaingó de la Gendarmería Nacional -que se encontraba trabajando en las cercanías de donde ocurrió el descubrimiento- el cual montó un operativo de inspección en su interior del que participaron canes antidrogas.“No había nadie y tampoco llevaba carga”, indicaron desde la fuerza sobre el resultado del procedimiento. No obstante, confirmaron a este medio que los perros sí hallaron rastros de clorhidrato de cocaína en su interior, por lo que ahora se abrió una causa en la justicia federal para averiguar si la avioneta pertenece a una banda narco.En la investigación también se busca determinar en qué circunstancia apareció la aeronave en plena ruta. “No se sabe si ese aterrizaje fue en emergencia o en qué situación”, añadieron a Infobae fuentes de la policía correntina, que fue testigo del procedimiento llevado a cabo por los gendarmes.El caso ahora quedó en manos de la Fiscalía Federal N° 2 de la provincia, a cargo de la fiscal Laura Lugo, quien dispuso que se realice un rastrillaje en la zona y las pericias de rigor al tiempo que buscan identificar a sus ocupantes.Al parecer, la avioneta estaba quedándose sin combustible. "Ya iba en reserva" y para no estrellarse en algún sector de campo, quien la comandaba decidió planear hasta bajar encima de la cinta asfáltica.En el lugar se realizó recorridas con móviles de seguridad en procura de encontrar a alguna persona caminando a la vera de la ruta o próximo a ella. Los resultados de esos procedimientos fueron negativos.La avioneta en cuestión, que fue trasladada a la base de Gendarmería en Itá Ibaté, tiene características similares a un Cessna 206 y es de color gris y bordó. Todo apunta a que el vehículo de vuelo era explotado por una organización narco criminal.El hecho de tener la identificación borrada hace presumir que sería robado. Las autoridades sospechan que la avioneta podría provenir de Bolivia y estar vinculada a una organización narcocriminal.Se investiga si la aeronave transportaba drogas al momento del aterrizaje o si, su misión, era recoger un cargamento en la zona fronteriza con Paraguay.No hay certezas si al aterrizar en suelo correntino iba cargada de droga, si descargaron en la zona o la llevaban, con la finalidad de buscar a alguna zona de frontera con Paraguay, o bien a tierra adentro en el país limítrofe, desde donde, a menudo, ingresan sustancias prohibidas a Argentina. Fuente: (Infobae-RadioDos)