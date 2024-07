Encontraron una avioneta abandonada en Ruta Nacional 12: tenía rastros de droga

Una avioneta que contenía rastros de droga en su interior fue hallada abandonada durante la mañana de este martes en la provincia de Corrientes. Según indicaron fuentes del caso, el vehículo se encontraba estacionado sobre la banquina de la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 1.130, e investigan si pertenece a una banda narco.La presencia de la aeronave fue alertada al 911 por los propios automovilistas que circulaban por la zona, quienes efectuaron la denuncia cerca de las siete de la mañana, provocando, en consecuencia, la movilización de la policía local al lugar.De acuerdo a lo detallado a este medio, la avioneta estaba en las inmediaciones del Paraje El Abra, perteneciente a la localidad correntina de Itatí y había quedado estacionada sobre uno de los costados del asfalto en el camino con sentido a la ciudad de Itá Ibaté. Al momento del hallazgo, ya no había ningún ocupante a bordo.En este contexto, se convocó al personal del Escuadrón 47 del departamento de Ituzaingó de la Gendarmería Nacional -que se encontraba trabajando en las cercanías de donde ocurrió el descubrimiento- el cual montó un operativo de inspección en su interior del que participaron canes antidrogas.“No había nadie y tampoco llevaba carga”, indicaron desde la fuerza sobre el resultado del procedimiento. No obstante, confirmaron a este medio que los perros sí hallaron rastros de clorhidrato de cocaína en su interior, por lo que ahora se abrió una causa en la justicia federal para averiguar si la avioneta pertenece a una banda narco.En la investigación también se busca determinar en qué circunstancia apareció la aeronave en plena ruta. “No se sabe si ese aterrizaje fue en emergencia o en qué situación”, añadieron fuentes de la policía correntina, que fue testigo del procedimiento llevado a cabo por los gendarmes.El caso ahora quedó en manos de la Fiscalía Federal N° 2 de la provincia, a cargo de la fiscal Laura Lugo, quien dispuso que se realice un rastrillaje en la zona y las pericias de rigor al tiempo que buscan identificar a sus ocupantes.La avioneta en cuestión, que fue trasladada a la base de Gendarmería en Itá Ibaté, tiene características similares a un Cessna 206 y es de color blanco y bordó, parecida a la que el año pasado cayó en la provincia de Chaco con más de 300 kilos de droga en su interior.El episodio ocurrió en julio de 2023, cuando la policía de la provincia secuestró un cargamento de 324 kilos de cocaína que se encontraban dentro de la aeronave estrellada en un campo ubicado en la localidad de Avía Terai. En el lugar no se encontraban los pasajeros, debido a que los ocupantes habrían abandonado el vehículo previo a que fuera encontrado por las autoridades.Se trataba de una avioneta modelo Cesna 210 Turbo Centurión II que contaba con la matrícula boliviana CP-3123. En esta, reportaron, había diez panes rectangulares de color verde que en su interior contenían la droga, que fue puesta a disposición de la Justicia federal.Luego de una larga investigación, sus ocupantes fueron identificados y localizados. El dueño y el piloto fueron detenidos en Bolivia, a donde se habían fugado tras el incidente.Su captura fue informada por el gobierno local, desde donde se indicó que los hombres -Nilo L.T y Veymar E.V- fueron aprehendidos en el departamento de Santa Cruz. Uno de ellos en la ciudad de Warnes y otro en la localidad de Cotoca.Ambos están acusados de “tráfico de sustancias controladas” y eran buscados intensamente por la Justicia. La policía boliviana había desplegado un operativo a lo largo de la región y se había llevado adelante una serie de allanamientos en los hangares del aeropuerto santacruceño El Trompillo, desde donde habría despegado la aeronave.