Mujer con discapacidad estuvo secuestrada seis días por conductor de aplicación

V.P.M.C., de 46 años, fue secuestrada en La Plata por el conductor de una aplicación de viajes. Ayer, tras seis días de cautiverio, fue encontrada con vida debajo de una estructura de cemento. Ahora, las autoridades buscan intensamente al sospechoso, identificado como C.G.M., quien ya tenía una imputación por abuso sexual.La odisea comenzó el lunes 8 de julio cuando un hombre de 65 años denunció la desaparición de su hija Verónica. Según su relato, la mujer había salido a hacer compras y no regresó a su casa. La familia, angustiada por la situación, acudió inmediatamente a las autoridades, quienes comenzaron una investigación. Un vecino aportó un dato crucial: había visto a la mujer subiéndose a un Chevrolet Corsa. Esta información permitió a los investigadores revisar las cámaras de seguridad de la zona, logrando captar el momento exacto en el que Verónica abordaba el vehículo.Gracias a las imágenes obtenidas, se identificó la patente del auto y se pudo rastrear al conductor, C.G.M., quien tenía una cuenta registrada en la aplicación de viajes DiDi. Además, se descubrió que ya contaba con una imputación por un caso previo de abuso sexual. La trama se complicó aún más cuando se constató que el día anterior al secuestro, el dueño del rodado había denunciado el robo de su vehículo.El domingo, tras casi una semana de intensa búsqueda, las autoridades lograron localizar a Verónica. La mujer fue encontrada acostada debajo de una estructura de cemento, tapada con una manta. Estaba deshidratada y en estado de shock.Mientras Verónica recibe atención médica y apoyo psicológico, la búsqueda del conductor continúa. El fiscal Juan Ignacio Menucci, a cargo de la UFI N°5 de La Plata, lidera la investigación. “Estamos utilizando todos los recursos disponibles para dar con el paradero del sospechoso. La prioridad es asegurar que este individuo no pueda hacerle daño a nadie más”, declaró el fiscal en una conferencia de prensa.La familia de Verónica expresó su agradecimiento a través de las redes sociales. Jonathan Mogollón, hermano de la víctima, escribió: “Gracias a todos los que se preocuparon por mi hermana Vero y a todos que compartieron su búsqueda, les quiero decir gracias. Mi familia es lo único que tengo”. En declaraciones a, Jonathan añadió: “Yo estoy con ella acá, se está recuperando, Lo importante es que ya apareció y quiero que se ponga mejor, yo estoy con ella acompañándola. A mi hermana se la llevó un auto blanco, estuvo 7 días desaparecida sin que supiéramos nada de ella hasta el día de ayer. Mi hermana es discapacitada”.Carolina, otra hermana de Verónica, también habló con este medio: “Anoche me quedé con ella acompañándola, está tomando medicación recetada por los mismos médicos, ahora la está viendo el neurólogo. Sobre el caso, lo que sabemos es que DiDi está detrás del secuestrador”.El secuestro de Verónica ha despertado preocupación y temor en la comunidad de La Plata, especialmente entre los usuarios de aplicaciones de viajes. Las autoridades han instado a la población a tomar precauciones adicionales al utilizar estos servicios y a reportar cualquier comportamiento sospechoso.La investigación continúa, y las autoridades esperan poder capturar al sospechoso en los próximos días. “No descansaremos hasta que este individuo esté bajo custodia y responda ante la justicia por sus acciones”, afirmó el fiscal Menucci. Mientras tanto, Verónica y su familia intentan reconstruir sus vidas tras este traumático episodio.La identificación de C.G.M. como principal sospechoso fue un avance significativo en la investigación. Sin embargo, su captura sigue siendo esquiva. Las autoridades han llevado a cabo múltiples allanamientos en diferentes domicilios vinculados al sospechoso, pero hasta ahora no han tenido éxito en localizarlo.El fiscal Menucci ha coordinado con diversas fuerzas de seguridad para intensificar la búsqueda. “Estamos explorando todas las pistas y no descartamos ninguna posibilidad. Hacemos un llamado a la comunidad para que colabore con cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de C.G.M.”, manifestó el fiscal.“Desde que nos enteramos de la desaparición de una mujer en La Plata y la supuesta participación de un conductor registrado en DiDi, hemos estado investigando internamente y nos hemos puesto a completa disposición de las autoridades locales a cargo de la investigación que continúa activa. Por el momento, no hemos identificado el perfil del sospechoso como uno registrado en nuestra plataforma. Desde DiDi condenamos enfáticamente este tipo de hechos y, como plataforma de tecnología especializada en movilidad, estamos comprometidos con la seguridad de los pasajeros y los conductores que nos eligen a diario. Es por ello que continuamos desarrollando sistemas robustos que potencian los filtros de seguridad y las herramientas disponibles para mitigar cualquier tipo de incidente antes, durante y después del viaje”, expresaron desde la empresa DiDi a