Recuperó la libertad una joven que atacó a machetazos a otra mujer

Quedó en libertad una joven que atacó con un machete a otra en una vivienda del Barrio Cantera 25 en la ciudad de Concepción del Uruguay. Se trata de Loana Sánchez, de 23 años de edad, que fue al domicilio de calle Erausquin al 500, donde su padre estaba discutiendo con una joven y con un machete en sus manos, golpeó a la muchacha sin llegar a lesionarla.



Ante el violento hecho, tuvo que intervenir personal policial, que intentó disuadir a la violenta para que desista de su actitud. Sin embargo, según se informó desde la Fuerza, la misma hizo caso omiso a la orden policial, “manteniendo su comportamiento agresivo, manifestándole a la víctima frases de contenido amenazantes” tales como “te voy a matar, voy a esperar a tu mamá también, las voy a matar no me importa que me pudra en la cárcel”, e intentó golpearla nuevamente con el machete, pero no logró lesionarla debido a la intervención de un suboficial de la Policía, quien se interpuso entre ambas, resultando este con lesiones leves consistentes en tumefacción y corte en tercer dedo de mano izquierda.



La agresora fue detenida e imputada de los delitos de “Amenazas calificadas resistencia a la autoridad y lesiones leves”.



En la Justicia, tras los alegatos de las partes, el juez interviniente dispuso hacer lugar al pedido fiscal, y ordenó la libertad de Sánchez, quien deberá cumplir con reglas de conducta impuestas, por el plazo de 90 días, bajo apercibimiento de ordenar su inmediata detención. (03442)