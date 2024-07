Celulares del caso Loan: “Hay cosas que se borraron, pero se pueden recuperar”

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estuvo presente en el inicio de las pericias a los 12 celulares de los detenidos en el caso Loan y ante la prensa informó que "hay cosas que se borraron, pero se pueden recuperar".“Estamos haciendo un apoyo científico con la mejor tecnología que tiene la Argentina y el trabajo que hacen es excelente”, expresó Bullrich.Pese a que no dio detalles sobre los primeros elementos hallados en los teléfonos, la titular subrayó que “hay cosas que se borraron y se pueden recuperar, pero otras no. Falta extraer mucha información".Asimismo, ratificó que no va a hablar de pruebas que “puedan cambiar las hipótesis” porque “eso le corresponde a la Justicia”.“Mi presencia es porque hay algunas comunicaciones e imágenes que el director de cibercrimen me quería mostrar”, contó.Por último, Bullrich señaló: “No sabemos cuándo se va a dar a conocer los resultados. Esta pericia va a ayudar mucho en la investigación”.Entre lo solicitado a adquirir, está que se haga un back Up, que se obtengan los correos electrónicos, se recuperen archivos eliminados y se consigan registros de Internet y redes sociales.