Exfuncionario que causó cuatro muertes: "el velocímetro estaba en 160 km/h"

Política Funcionario provincial que causó cuatro muertes en choque no seguirá en su cargo

Policiales Acusarán por homicidio al funcionario público que chocó en la ruta 39

El trágico accidente

a su declaración indagatoria ante el fiscal Eduardo Santo, de la Unidad Fiscal de Concepción del Uruguay, que investiga el trágico accidente ocurrido el jueves 20 de junio en la Ruta 39, en proximidades de la localidad de Caseros, en el que murieron cuatro jóvenes trabajadores.al chocar contra otro auto, cuando conducía un vehículo oficial sobre la Ruta 39. Así lo determinó la pericia judicial en el marco de la investigación del, confirmaron fuentes oficiales el viernes 28 de junio., la madrugada del 20 de junio se desvió de carril e impactó de frente contra el Chevrolet Corsa en el que viajaban cuatro jóvenes trabajadores oriundo de Basavilbaso que se dirigían a cumplir con sus labores en el Frigorífico Fadel, de Pronunciamiento, que resultaron fallecidos.Este jueves, a las 9,30, en el Laboratorio del Ministerio Público Fiscal, en Paraná, en tanto,Ya se sabe que había consumido alcohol cuando salió a la ruta, aquel jueves feriado, a las 5 de la mañana. “Yo voy a estar presente (este jueves en el Laboratorio del Ministerio Público Fiscal en Paraná). No sé si también estará el defensor, Félix Pérez”, señaló el abogado querellante, Mario Arcusin, quien representa a las familias de los cuatro jóvenes fallecidos.que Ruiz Orrico debe cumplir este viernes, a las 10, con el trámite de revisión médica previo a la declaración indagatoria.. La duda que tenemos con el fiscal (Eduardo Santo) es, si Orrico vendrá o no, ya que está internado en una clínica de Buenos Aires”, dijo el letrado ay agregó que “, veremos cómo hacemos para probar que esa razón de salud no le impide venir”.“Ese resultado va a ser determinante. Con el resultado del alcohol en sangre, la pericia de velocidad concluida, y Orrico viene el viernes,, en un homicidio culposo, cosa que voy a discutir, esté yendo y viniendo por donde se le canta”, remarcó Arcusin.“Hay cuatro familias que están sufriendo día a día sabiendo que los hijos, maridos, están bajo tierra, y el tipo está paseándose por el mundo tranquilamente, consideró el abogado querellante.El querellante planteó que “. Se puede zafar de cualquier cosa,”, concluyó el letrado.Un trágico accidente fatal ocurrió en horas de la madrugada durante el fin de semana largo del 20 de junio. Cuatro personas fallecieron tras un choque frontal, entre dos autos, en la Ruta 39, cerca de la localidad de Caseros en departamento Uruguay.Uno de los vehículos, un Chevrolet Corsa, quedó prácticamente irreconocible. En su interior fueron encontrados las cuatro personas sin vida. Por otro lado, el conductor del otro automóvil un Passat, que resultó ser un funcionario, oriundo de Concepción del Uruguay.Se trata de cuatro jóvenes que se trasladaban para ir a su trabajo al Frigorífico Fadel, ya que ingresaban a las 5 para cumplir sus tareas laborales. Las identidades de los fallecidos son: Leandro Almada de Rosario del Tala, Lucas y Brian Izaguirre ambos de Basavilbaso y Axel Rossi también de Basavilbaso.En tanto, el siniestro vial también involucró al funcionario provincial Juan Ruiz Orrico, de 50 años de edad. Orrico, quien se desempeña en un cargo público, viajaba en uno de los vehículos participantes del accidente.