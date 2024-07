Una conexión eléctrica clandestina causó el incendio que consumió tres viviendas

Policiales Tres viviendas fueron consumidas por las llamas de voraz incendio

Tres viviendas fueron consumidas por las llamas tras un voraz incendio que se registró en la mañana de este lunes en inmediaciones calle Padres Capuchinos, entre Brown y 25 de Mayo, en barrio Tavella Norte de Concordia. Tras la intervención Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios, el jefe de la comisaría sexta confirmó que las pericias determinaron el posible origen del fuego. “Las pérdidas fueron totales” dado que “la madera ardió muy rápido”, reveló Ramiro Monzón aAdemás, remarcó que “de las tres viviendas, en dos de ellas prácticamente no había nadie”, ya que “en total había cuatro nenes, pero justamente estaban en horario escolar, y los adultos se encontraban haciendo trámites particulares, por lo que no hubo que lamentar ninguna persona lastimada y ninguna víctima”.Finalmente, valoró el trabajo de las dotaciones de bomberos, teniendo en cuenta que “las maderas ardieron muy rápido y había otras casas linderas también de madera, por lo que el personal de Bomberos atacó directamente la línea paralela de las casas para que no siga propagándose el incendio”.